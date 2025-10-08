Dr. Veronica Leonte, propunerea de manager interimar la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. Acum lucrează la un mare spital ieșean

Președintele Consiliului Județean Iași a desemnat astăzi un nou manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” Iași, au confrimat surse medicale pentru „Ziarul de Iași”.

Astfel, de astăzi, Spitalul „Sfânta Maria” are un nou manager interimar, după ce dr. Radu Constantin Luca a demisionat la numai o săptămână de la desemnarea sa pe același post. Costel Alexe, președintele CJ Iași, a desemnat-o astăzi pe dr. Veronica Leonte la conducerea unității medicale, cu titlu interimar.

Dr. Veronica Leonte a lucrat la departamentul managementul calității în cadrul Maternității Cuza Vodă. Anterior a fost inspector la Casa de Asigurări de Sănătate Iași.

Veronica Leonte a fost foarte apreciată de colegii ei de la Cuza-Vodă, spun sursele noastre, dar experiența ei ține și de zona de management. Aceasta a lucrat la CJAS alături de ec. Robert Dâncă, actualul manager al Maternității „Cuza Vodă”, pe vremea când acesta era președinte la CJAS.

UPDATE – Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a confirmat numirea.

„Am desemnat-o pe doamna doctor Veronica Leonte în funcția de manager interimar al Spitalului pentru Copii Sfânta Maria. Doamna Leonte este licențiată în medicină și drept. Și-a dedicat mare parte din activitatea profesională securității medicale și controlului protocoalelor. Experiența sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuții legate de verificarea respectării legislației în domeniul medical, a decontării serviciilor medicale, a respectării protocoalelor, atât la nivelul medicilor, cât și al spitalelor. În prezent, este medic în cadrul Comp. de planificare familială la Spitalul „Cuza Vodă” Iași, cu atribuții în cadrul Managementului calității, în special în respectarea protocoalelor și procedurilor în cadrul spitalului. De asemenea, are competențe în Managementul serviciilor de sănătate și Competențe în Medicina Muncii . Obiectivul nostru imediat este consolidarea procedurilor și asigurarea respectării protocoalelor, în beneficiul siguranței pacienților”, a transmis Costel Alexe.

UPDATE 1 – În urma declarațiilor publice făcute de CJ Iași, Costel Alexe a făcut o declarație mai nunațată pentru „Ziarul de Iași”: „Nu am confirmat încă această propunere. În acest moment trebuie să verificăm dacă dr. Leonte îndeplinește condițiile necesare. Drept să spun, este singura opțiune pe care o avem acum, dar până nu ne asigurăm că îndeplinește condițiile, nu putem vorbi despre o certitudine. Activitatea medicală se desfășoară însă normal, fără să fie afectată de cele întâmplate”, a declarat Costel Alexe, președintele CJ.

