SPORT

Un nou meci facil acasă, victorie lejeră pentru echipa Primăriei Iași

De Ovidiu MINEA
duminică, 28 septembrie 2025, 19:45
1 MIN
Echipa Primăriei Iași, CSM Iași 2020, a jucat duminică un nou meci pe teren propriu în utlima ligă internă de handbal feminin. În Sala Liceului cu Program Sportiv din Iași, întâlnind un adversar modest, ACS HC Harghita, ieșencele, care câștigaseră acasă în prima rundă cu 26-24 în fața Sepsi Sfântu Gheorghe, s-au impus lejer, cu 39-28 (21-12).

CSM 2020 va avea un meci lejer și în următoarea etapă, joi, când va juca la Bistrița, cu trupa Centrului Național Olimpic pentru Juniori.

În acest sezon, Iașul are șanse mari de a profita de problemele financiare grave existente în handbalul feminin românesc. Din Divizia A, care cuprinde 24 de echipe împărțite în trei serii, vor promova direct primele două clasate dintr-un play-off ce va aduce la start opt echipe. Următoarele două clasate în play-off vor juca baraj, pentru două locuri de Liga Națională, cu ultimele două trupe din elită. În prima ligă joacă în acest sezon doar 12 cluburi, în condițiile în care alte două nu s-au înscris în competiție.

Etichete: CSM Iași 2020, handbal feminin

