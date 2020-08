Un nou slogan în Copou: Ieşeni pentru Poli

După mulţi ani, Politehnica Iaşi va fi condusă de ieşeni get-beget, Ciprian Paraschiv şi Daniel Pancu, ambii componenţi ai echipei în memorabilul baraj de promovare derulat în 1995. După ce în februarie Paraschiv a preluat funcţia de preşedinte, ieri Pancu a fost prezentat oficial antrenor al echipei. Noua mutare a generat schimbarea sloganului echipei în “Ieşeni pentru Poli”.

Introducerea a fost făcută de şeful executivului. “Chiar dacă e o perioadă tulbure, Poli capătă identitate. Daniel a făcut mari eforturi pentru a veni în Copou. Ca şi mine, a renunţat la o situaţie stabilă, bună financiar şi a ales cu sufletul să vină la Iaşi, unde e o situaţie grea spre foarte grea. E cel mai bun produs al fotbalului ieşean, un om care a ajutat Poli când nici maiouri la antrenamente nu aveam, cu bani, echipament şi alte materiale. A demonstrat în repetate rânduri că iubeşte Iaşul.Vă mai spun că factorul decisiv în rămânerea mea la club a fost atitudinea lui Daniel, căruia nu i-am ascuns situaţia actuală. Daniel mi-a zis: «Tu eşti nebun, eu sunt un nebun mai mare ca tine, hai că putem»„ a spus Paraschiv, care a dat câteva detalii legate de situaţia financiară: “Când am venit, erau datorii de 1,8 milioane euro, acum sunt de peste 1,3 milioane, după ce am eliminat multe costuri. În urma discuţiilor cu domnul primar,am convingerea că vom fi sprijiniţi pentru două luni şi apoi se va demara proiectul de mentoring. Şi aşa va fi greu, însă e singura soluţie de a ieşi din impas”.

Pancu a fost extrem de emoţionat la revenirea acasă. “Noaptea trecută nu am pus geană pe geană de emoţie. Am avut aceleaşi senzaţii ca acelea pe care le aveam când jucam pentru naţională sau în Liga Campionilor. Poli mi-a oferit o şansă importantă. Cip, un nebun frumos, m-a convins când mi-a spus că în doi-trei ani ne vede în Cupele Europene. Cu oameni visători, idealişti, poţi face lucruri mari!” a spus “Diamantul din Nicolina”, care a explicat episodul Vaslui din cariera lui de fotbalist, unde a ajuns după ce a fost refuzat de Poli, aşa cum s-a mai întâmplat apoi încă o dată. “Eu am fost iubit de suporteri, am nevoie şi aici de susţinere. Din 1996, când am plecat de la Poli, mi-am dorit să mă întorc la Iaşi, oraş pe care cred că l-am reprezentat cu cinste peste tot. În două rânduri, planurile mele nu au coincis cu cele ale şefilor de atunci ai Iaşului… A apărut varianta Vaslui, pe care nu am considerat-o niciodată o rivală a Iaşului. Nu are cum, oraşul e cât un cartier al Iaşului, După ce am mers acolo, în ultimii ani mi s-au întâmplat multe lucruri urâte în Copou. Nu înţelegeam de ce… M-a durut, dar nu am răspuns cu niciun deget. Dacă totuşi unii ultraşi consideră că am greşit cu episodul Vaslui, îmi cer scuze, dar, repet, nu am considerat că Vasluiul poate rivaliza cu Iaşul. Iar din respect pentru ieşeni nu mă voi mai referi cât antrenez aici nici la Rapid, de unde am plecat pentru că îmi doream să antrenez, nu să fiu preşedinte”.

Pancu e conştient că situaţia nu e deloc roz la Poli: “Sunt doar 12 jucători în lot, sunt probleme financiare care sper să se rezolve. Pun bază pe jucătorii experimentaţi, dar promovez şi tineri. Nu am un obiectiv ferm. Nu promit play-off, dar promit că nu vor mai fi jucători blazaţi, plafonaţi. Cine nu arde, cine nu simte tricoul Politehnicii va pleca”.

La conferinţa de presă de ieri a ajuns la un moment dat şi primarul Iaşului, Mihai Chirica, care l-a lăudat pe Paraschiv: “Meritele cele mai importante ale rămânerii în Liga I le are preşedintele. Tot el a fost şi cel mai sacrificat om. A renunţat la un post foarte bun la Federaţie şi s-a atuncat în foc aici. Le mulţumesc şi antrenorilor Teja şi Rednic”. Primarul, care a spus că “Rapid mai avea şanse de promovare dacă Pancu rămânea antrenor” s-a referit iarăşi la necesitatea de schimbare a vârfului clubului, pe care a tot bătut monedă, fără să treacă la fapte. Mai mult, Chirica l-a luat iarăşi în braţe public pe Adrian Ambrosie. Deşi l-a dojenit pe Ambrosie că a cerut peste 100 000 de lei net ca urmare a plecării din executiv, Chirica a zis că nu e bine “să-l debranşăm” pe fostul manager, căruia i-a mulţumit pentru tot ceea ce a făcut! Primarul a mai afirmat că studiază posibilitatea de a prelua echipa la Primărie, urmând a “discuta cu domnul Ambrosie” acest lucru. Asta deşi Ambrosie este doar unul dintre cei şapte “patroni” ai Politehnicii şi nu are decât funcţia de membru în Consiliul Director, care e condus de Leonid Antohi.

foto: www.politehnicaiasi.ro