Un paradox: FILIT-ul merge strună, dar cititul s-a împotmolit

În zilele cât e FILIT-ul, dacă stai prin zonele unde sunt evenimente, ai impresia că întreaga țară e plină de cititori avizi de lectură, de oameni culți, care poartă numai și numai discuții inteligente, pline de gust și de spiritualitate. Te aștepți să vezi cetățeni de toate vârstele cocoșați peste câte o carte, în toate ungherele, cu figuri iluminate de înțelepciune. E o efervescență și o atmosferă atât de elevată acolo, încât cu greu îți vine să crezi că, în restul țării, e jale, că domnește prostia, incultura și analfabetismul funcțional.

Mi-e greu să explic fenomenul. Cum de sunt atâția oameni care participă la toate evenimentele acestui festival deja consacrat și renumit, dar, când te uiți pe statistici, vezi că de la o lună la alta sunt tot mai puțini cititori în România? Pare ceva incredibil.

O explicație pe care o aduc mereu oamenii în discuție este aceea că „nu mai e timp de citit”. Totul în ziua de azi se desfășoară cu o rapiditate fără precedent, incredibilă, iar a lua o carte cu foi de hârtie, a găsi un loc unde să te așezi cu ea în mână și a te apuca de citit pare o activitate pur și simplu imposibilă. Efectiv, nu mai ai unde să înghesui și cele câteva zeci de minute dedicate lecturii în fiecare zi. Și, culmea, asta se întâmplă tocmai acum, când există cea mai mare ofertă de cărți din istorie, când milioane de tone de volume sunt aruncate la gunoi pentru că nu le mai vrea nimeni.

Azi, când există atâtea mașini, atâtea dispozitive care fac treabă pentru noi și când, datorită lor, ar trebui să avem mai mult timp pentru viața noastră, pentru ceea ce ne place să facem, ne-am oprit brusc din citit. În schimb facem ceva ce niciodată nu ne-am gândit că ne va plăcea: consumăm informație inutilă. Pentru că suntem lacomi: nu ne ajunge să bifăm doar câteva activități pe zi, trebuie să completăm timpul rămas cu altele, să ne aglomerăm artificial cu nimicuri. Iar activitățile care ne umplu cel mai mult timpul sunt, în principal guvernate de trei dispozitive: telefonul, calculatorul și televizorul. Timpul rămas doar pentru noi e furat de aceste obiecte, invenții geniale.

Ca să nu vorbim aiurea, haideți să vedem ce activități face un om în plus față de unul de acum, să zicem, 50 de ani, de nu mai are, dom’le, timp să citească un rând pe săptămână.

Serviciu are tot de 8 ore, poate chiar mai puțin, ba în plus, sâmbăta nu mai lucrează ca înainte; mașină are, ca să ajungă mai repede de la muncă acasă; dacă n-are mașină, mijloacele de transport în comun sunt mai diverse și mai rapide decât odinioară. La cozi pentru mâncare nu se mai stă, poate doar la moaștele vreunui sfânt, o dată, de două ori pe an. Celelalte activități sunt la fel, dacă nu mai eficiente azi, față de altă dată. Și cam atât. Atunci de ce se spune că nu mai e timp de citit?

Păi, ce faci atunci când ai o oră la dispoziție și nu ai nimic planificat? Te relaxezi. Cum? Pe telefon, pe calculator sau privind, ca un bou la poarta nouă, ecranul televizorului, nu? Să vezi ce mai e nou, să nu cumva să pierzi ceva „interesant” din țară sau din lume, să fii informat. Și, minune, timpul efectiv zboară. Nici nu știi când a trecut ora aceea și intri în criză. Deci e clar: aceste trei dispozitive sunt responsabile pentru ocuparea restului vieții noastre rămas liber. Nimic altceva.

Dacă n-ar fi acestea, cred că omul de azi ar face într-o singură zi cât făcea unul, acum 50 de ani, într-o săptămână. Nu cred că exagerez deloc. Dar asta ar fi prea mult, nu-i așa?

Cărțile sunt considerate desuete, lectura, un mod primitiv de a găsi informație, la fel cum mersul pe jos, alergatul sau plimbatul în natură sunt feluri primitive de a te relaxa. Telefonul le suplinește pe toate acestea, prin surogate la îndemână, ușor de procurat. Nu îți oferă o carte, ci frânturi de texte, pe alese, curățate de „umplutură” – doar esența. Nu îți oferă aer curat, cântec de păsărele, vânt în păr, ci imagini spectaculoase din locuri unde n-ai fost și, probabil, nu vei ajunge niciodată. Piese muzicale ți le dă pe tavă, trunchiate, în așa fel încât să te bucuri doar de cele mai bune părți din ele, și așa mai departe.

Asta ar fi, probabil, explicația pentru care un festival de literatură încă e „pe cai mari”, dar cititul de literatură e în cădere liberă. Un festival oferă socializare, discuții interesante, întâlniri diverse față în față și momente unice, exact cum fac telefonul, calculatorul și televizorul. Un festival e incitant, o carte nu e decât dacă te ții de ea, dacă tragi de tine, dacă îți smulgi telefonul din fața ochilor și ești dispus să te lași tras în atmosfera ei. Pentru că principala calitate (defect?) a unei cărți, pe care niciun dispozitiv nu o poate avea, este că îți cere efort, te face să te implici, să îți imaginezi lucrurile scrise de autor, te incită la participare. Așa cum fac și celelalte activități pe cale de dispariție pomenite: plimbarea, mersul pe jos etc.

Drept consecință a acestei renunțări la „mișcare” de orice fel ar fi (fizică, intelectuală), „mușchii” și „oasele” pe care le-am folosit cândva pentru a merge pe jos sau pentru a citi/gândi se atrofiază. Suntem condamnați la mișcări scurte, fără efort, la idei limitate, ușor de digerat și generat, și la vieți comode, fără a ieși din zona de confort.

Oamenii stăteau cândva la cozi, se certau, chiar se omorau pentru cărți, pentru informațiile și învățăturile din ele, pentru că erau rare. Acum nu mai sunt deloc așa, iar cu cât sunt mai multe, cu atât devin mai indezirabile. Totul, în ziua de azi, este prea mult, chiar și cărțile.

Briscan Zara este scriitor și publicist

Publicitate și alte recomandări video