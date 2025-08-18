Un pasaj suprateran de aproape doi kilometri va fi construit pe Europeană, în zona Castelului cu Apă. A fost demarată licitația

Proiectul pasajului suprateran de pe DN2 (E85) la Roman (foto sus) a intrat în linie dreaptă. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat pe SEAP documentația de achiziție pentru lucrările de execuție, conform lui Ovidiu Laicu, director regional în cadrul CNAIR.

Pasajul va fi construit la ieșirea din municipiul Roman spre Iași și Suceava, în zona Castelului cu Apă, acolo unde DN2 intersectează liniile de cale ferată. Conform proiectului tehnic, noul pasaj va avea o lungime totală de 1.795 metri, din care:

308 metri reprezintă lungimea pasajului suprateran propriu-zis,

tablierul peste calea ferată 605 spre Iași va măsura 298 metri,

rampele de acces vor însuma 431 metri.

Valoarea totală a investiției este estimată la 76 milioane lei, din care 26 milioane lei reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Transport 2021–2027 (40% din costul total), restul fiind acoperit de la bugetul de stat.

Finanțarea este structurată astfel: contribuția Uniunii Europene – 25,8 milioane lei, contribuția proprie de la buget – 38,7 milioane lei și cheltuieli neeligibile și TVA – 12,1 milioane lei.

Proiectul a avut un parcurs întârziat: studiul de fezabilitate și proiectul tehnic ar fi trebuit realizate în perioada 2021–2022. Ulterior, în iunie 2022, lucrările pregătitoare au fost reluate, CNAIR aprobând documentația tehnică în iunie 2023, iar Ministerul Transporturilor avizând indicatorii tehnico-economici în septembrie 2023.

Investiția este considerată una dintre cele mai importante pentru fluidizarea traficului în zona municipiului Roman, în condițiile în care barierele de la calea ferată produc frecvent blocaje. În paralel, aceeași zonă va fi traversată și de Autostrada Bacău–Pașcani, aflată în execuție pe lotul Trifești–Gherăești (19 km).

