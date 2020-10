Un pedofil din Bucureşti care se dădea medic a fost arestat după ce a agresat patru baieţi

Ofiţerii din Serviciul Omoruri, Biroul Agresiuni Sexuale din Poliţia Capitale au reţinut un bărbat de 37 de ani, care este cercetat sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de agresiune sexuală şi viol asupra unor minori, băieţi. În acest caz, poliţiştii lucrează cu procurori din Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, a comunicat Poliţia Capitalei.

Cercetările au fost demarate pe 21 septembrie când la o secţie de poliţie s-a prezentat o persoană, însoţită de fiul său minor, care a reclamat faptul că în urmă cu câteva zile, băiatul ar fi fost agresat sexual de către un bărbat, care s-a prezentat ca fiind medic şi care l-a atins în zonele intime. "Din datele furnizate la acel moment reieşea faptul că minorul a fost condus la adresă de către un alt băiat, de vârstă apropiată. Cercetările au fost preluate de Biroul Agresiuni Sexuale din Poliţia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, iar investigaţiile efectuate au condus la identificare altor 3 minori au interacţionat cu persoana indicată drept medic. În urma audierilor şi probatoriului administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bărbatul s-ar fi prezentat drept medic, afişând în acest sens şi un anumit instrumentar medical, şi ar fi procedat la anumite examinări corporale asupra minorilor, precum şi la alte gesturi şi acte de natură sexuală. Activitatea de cercetare penală a condus la identificarea bărbatului , astăzi fiind pus în aplicare un mandat de percheziţie la locuinţa sa. Au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe probe şi mijloace de probă – ştampile, instrumentar medical, halate de tip medical şi documente care i-ar fi atestat profesia. Bărbatul a fost condus la audieri şi ulterior reţinut. Cercetările sunt continuate de Serviciul Omoruri – Biroul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de agresiune sexuală, viol şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi", a comunicat Poliția Capitalei