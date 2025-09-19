VIDEO | Un pieton din Iași a scăpat ca prin minune, după ce o mașină a intrat pe trotuar

Un pieton a scăpat ca prin urechile acului de la o posibilă tragedie, după ce o mașină care circula cu viteză a pierdut controlulîn curbă și a intrat pe trotuar, la intrarea dinspre Ciurea. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18.

Bărbatul s-a salvat în ultima clipă. A avut și noroc, deoarece la intrarea pe trotuar, autoturismul s-a ridicat pe două roți și a trecut razant pe lângă pietonul ce se afla pe trotuar.

Martorii au alertat autoritățile, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și cauzele care au dus la pierderea controlului asupra mașinii.

