Local

Un politician de la AUR, printre victimele accidentului șocant de la Iași

De Redacția
vineri, 24 octombrie 2025, 18:51
1 MIN
Un accident grav, soldat cu doi morți, a avut loc vineri după-amiază pe DN 2, la ieșirea din Drăgănești.

Potrivit presei locale din Suceava, una dintre victime era din comuna Boroaia, fiind consilier local AUR în localitate. Bărbatul se întorcea cu un prieten de la Iași, unde acesta ar fi urmat un tratament pentru cancer.

Ambii și-au pierdut viața după ce mașina a fost lovită de remorcă unui tir care a derapat pe șosea.

