Un polițist de la Rutieră întoarce în instanță sancțiunea primită de la DNA

Cinci poliţişti puşi sub control judiciar de DNA în dosarul “Mamma Mia” au contestat, în instanţă, măsura preventivă. Unul dintre ei a avut, deja, câştig de cauză

Procurorii DNA au tăiat în carne vie în cazul poliţiştilor care au fost plasaţi sub control judiciar în acest dosar care a adus o pată de ruşine pe obrazul Poliţiei Rutieră. Prin măsura controlului judiciar impusă împotriva agenţilor sau ofiţerilor, procurorul de caz, Cristina Chiriac, le-a interzis acestora să îşi mai exercite profesia. Acuzaţii au fost, astfel, obligaţi să îşi predea legitimaţiile de serviciu. Toţi cei plasaţi sub control judiciar au contestat în instanţă decizia procurorul de caz şi speră, astfel, să aibă parte de acelaşi tratament ca al colegilor lor care, în primă fază, au fost duşi la arestare însă au scăpat cu măsura controlului judiciar, însă fără interdicţia de a-şi exercita profesia. Plângeri împotriva controlului judiciar au fost judecate până ieri, la Tribunal, în cazul şefului Biroului Rutier, Gheorghiţă Ciobanu, Gabriel Ciochină şi Viorel Zaborilă. Primii doi vor afla la începutul săptămânii viitoare decizia instanţei, în timp ce Zaborilă a primit vestea bună chiar ieri, când i s-a revocat controlul judiciar. Ultimii puşi sub acuzare în acest dosar, Bogdan Toderaşcu şi Liviu Andrei, au contestat şi ei, zilele trecute, controlul judiciar impus de procurorul Cristina Chiriac, urmând a se prezenta în instanţă pentru a-şi argumenta plângerile.

Cei cinci sunt cercetaţi în dosarul în care mai mulţi poliţişti ieşeni sunt acuzaţi că au pretins atenţii constând în produse alimentare, de la restaurantul “Mamma Mia”. Ancheta din acest dosar a fost deschisă în mai 2019, mai mulţi poliţişti rutieri fiind interceptaţi în timp ce solicitau porţii de mâncare gratuite de la restaurantul ieşean. Procurorii DNA susţin că, în schimbul hranei, poliţiştii ar fi protejat în trafic şoferii de la “Mamma Mia”. Un fost angajat de-al restaurantului a fost colaborator al DNA în acest dosar şi a furnizat anchetatorilor probe preţioase.