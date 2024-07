Un polițist local, fiul unui campion ieșean de box, a fost arestat după ce l-a bătut pe patronul unei vulcanizări/VIDEO

Conform precizărilor acestuia, conflictul cu Iftode și-ar avea originea într-un incident petrecut acum patru ani. Costel Munteanu fusese invitat de un prieten la Mihai Iftode, pe care pe atunci nu-l cunoștea. Abia ajuns la casa acestuia însă, ar fi fost atacat de fostul boxer, aflat în stare de ebrietate. În învălmășeală, rămăsese fără o brățară și cheile mașinii. Pe seară, a mers din nou la Iftode, pentru a-și recupera bunurile.

Iustin Aladin Iftode este bărbatul îmbrăcat în tricou alb

A urmat însă un nou conflict violent, care s-a soldat în cele din urmă cu plângeri penale reciproce. Începute cu o plângere a lui Iftode împotriva lui Munteanu pentru tentativă la omor, cercetările nu s-au finalizat încă. În schimb, încadrarea a fost schimbată, într-o simplă infracțiune de încăierare, după ce declarațiile martorilor prezentați de Iftodi au fost anulate de procurori.

În următorii ani, Munteanu a fost plecat cu familia în Germania, iar la întoarcere și-a deschis o vulcanizare în Tătărași. Aici a avut loc un nou conflict, în urmă cu trei zile.

„Mă aflam la muncă, când a venit Mihai Iftode. A început cu amenințări, că de ce nu-mi retrag plângerea, că mă omoară și așa mai departe. După scurt timp a venit și fiul său, care a început să mă lovească. Am fugit în vulcanizare, dar s-au luat după mine și au continuat să mă lovească. Am reușit să fug de ei, ieșind prin spate. S-au dus atunci la mașina fiului, au luat spray-uri paralizante și s-au întors, atacându-mă iar. Acum patru ani, nu am depus nicio plângere până nu m-au acuzat ei de tentativă la omor. De data asta, am depus plângere imediat”, a povestit Munteanu.