Un preot a fost atacat după ce a pledat pentru vaccinare

„Consider că responsabilitatea noastră, fără a ne pune pe un piedestal pe care nu-l merităm, al liderilor de opinie, este să avem un mesaj pro-normalitate, un mesaj pro-educaţie, un mesaj pro-sănătate. Până la urmă, un mesaj pro-raţionalitate, este nevoie să trăim într-o societate marcată de raţionalitate. Am constatat în schimb că în social media, în spatele unui aparent anonimat, oamenii au curajul să scoată la iveală tot ce înseamnă iraţional în viaţa lor: frustările, nemulţumirile, neîmplinirile sau nefericirile. Am constatat cât de periculos este segmentul de populaţie care confundă părerile personale cu adevărul ştiinţific”, a completat printele Galan.

El a menţionat că deocamdată nu s-a vaccinat, nefiind în categoriile de populaţie care au prioritate, dar s-a programat pentru data de 15 martie şi la rapel pe 5 aprilie.

Părintele a spus de unde au pornit atacurile: „Un amic din presa clujeană, ştind că am trecut prin coronavirus, m-a sunat şi am povestit cu el ce înseamnă experienţa, trăirile psihologice pe care le ai. Am avut o formă moderată, dar nu e simplu să fii departe de soţia însărcinată şi infectată cu coronavirus. A fost o situaţie delicată şi din punct de vedere familial. Amicul m-a întrebat dacă mă voi vaccina, i-am spus că m-am întrebat şi eu acest lucru, dacă mai e cazul. Dar pentru că nu sunt specialist medical, am întrebat oameni din sistemul de sănătate şi mi-au spus că este bine, chiar dacă în mod normal am o imunitate naturală, îmi recomandă pentru consolidarea răspunsului imun, în caz de reinfectare. Motiv pentru care am făcut public lucrul acesta”.

„Când a apărut pe paginea mea de Facebook interviul respectiv, m-am trezit cu nişte atacuri, culmea, la persoană. Înţeleg dacă e atacată opinia, că până la urmă vaccinul e un drept, dar nu e o obligaţie. Am spus şi în biserică, într-o predică, credincioşilor, că-i îndemn nici să se vaccineze, nici să nu se vaccineze, pentru că nu sunt specialist. În schimb, le-am cerut să se informeze din surse credibile şi decizia lor să fie una informată. Le-am mai spus că personal mă voi vaccina, asta nu înseamnă că trebuie să-mi urmaţi exemplul”, a completat preotul Dorel Galan.

