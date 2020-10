Un primar proaspăt ales și-a pierdut deja mandatul. I-au plăcut copiii dezbrăcați

"Invalideaza alegerea in functia de primar al comunei Sotrile, jud. Prahova, a domnului DAVIDESCU DANIEL BOGDAN. Incheierea se va comunica de indata Prefectului Judetului Prahova si Secretarului General al Comunei Sotrile pentru aducerea la cunostinta publica, prin afisare in termen de cel mult 24 ore de la comunicare. Cu drept de apel, ce se depune la prezenta instanta, in termen de 2 zile de la aducerea la cunostinta publica. Pronuntata astazi, 13.10.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.", conform portalului instantelor de judecata, citat de Adevarul.

Bogdan Davidescu a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare intr-un dosar de pornografie infantila. Davidescu a candidat ca independent la alegerile locale care au avut loc in septembrie 2020.

Invalidarea alegerii primarului se poate pronunta in cazul in care se constata, potrivit legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea acestuia s-a facut prin frauda electorala.