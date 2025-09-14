Un proces nemaiauzit se judecă la Iași: braconieri cu sulițe și călare pe cai, având sute de capcane prin păduri, prindeau masiv mistreți și căprioare. Cum s-au dat de gol

Magistrații Curții ieșene de Apel urmează să dea verdictul într-un caz de braconaj desprins parcă din filmele „western”. Nemulțumiți cu prada prinsă în lațuri, tată și fiu au mânat călare un cârd de căprioare spre zona unde aveau instalate capcanele. Braconierii au fost prinși după ce s-au luat entuziasmați după câinii care lătrau frenetic, crezând că au mai prins vreun mistreț în laț. Nu era însă „decât” paznicul de vânătoare, care aștepta să apară proprietarii lațurilor.

Cei trei braconieri al căror caz va fi analizat la Iași provin din comuna Oșești, din nordul județului Vaslui. Rechizitoriul întocmit de procurori acoperă doar fapte comise în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021, deși probele găsite indicau o activitate mult mai îndelungată. Conform datelor strânse de anchetatori, Constantin Munteanu și fiul său, Răzvan, împreună cu Gabriel Dănilă, au instalat în pădurea Iezărel lațuri făcute din șufă, reușind să prindă mistreți. Între Crăciun și Revelion, într-unul dintre lațuri a fost prins și un căprior. Deși rezultatele vânătorilor ilegale erau bune, Constantin Munteanu și fiul său nu erau mulțumiți și au forțat nota. Pe 15 ianuarie 2021, cei doi au plecat călare de acasă și au gonit un cârd de căprioare aflat într-un lan de rapiță până în pădure, spre locul unde aveau montate lațurile. Au reușit să prindă un căprior, pe care l-au tăiat și l-au dus acasă. Au reușit însă și să atragă atenția.

Lătratul câinilor care au simțit paznicul

Paznicul de vânătoare al fondului cinegetic din Negrești și șeful grupei de vânătoare locale se aflau în acea zi în patrulare în pădure și i-au văzut pe cei doi mânând călare cârdul de căprioare. Au aflat și că cei doi aveau acasă coarne de căprior și piei de porci mistreți. Paznicul a anunțat Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, iar apoi a organizat o pândă împreună cu fiul său și cu un vânător. Într-una dintre diminețile următoare, cei trei au verificat lațurile de dimineață, apoi s-au pus la pândă. În jurul orei 8, de zona cu lațuri s-au apropiat Munteanu și fiul său, însoțiți de câțiva câini. Animalele i-au simțit pe pândari, au început să latre și s-au repezit spre lațuri. Munteanu și fiul său s-au apropiat în fugă, dar nu au găsit niciun animal prins în laț, ci au dat nas în nas cu pândarii. Luați la întrebări, braconierii au spus că lațurile nu le aparțin, că nu știu despre ce e vorba și că au fost trimiși în zonă de pădurar, să vadă dacă nu se taie lemne. Munteanu se afla în relații bune cu pădurarul, pe care îl mai ajuta uneori cu căruța, la transportul lemnelor. Paznicul de vânătoare nu avea posibilitatea de a le verifica afirmațiile, așa că a sunat la Serviciul 112.

Ulterior, din pădure au fost ridicate aproximativ 100 de lațuri puse de braconieri. La domiciliul lui Dănilă s-au găsit un laț din sârmă, și alte trei din șufă. Într-o ladă frigorifică s-au găsit 30 kg de carne roșie. Probe din aceasta au fost trimise la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București spre expertizare. Analizele au stabilit că era vorba de carne de mistreț carpatin și de căprior. La domiciliul lui Munteanu a fost găsită o suliță cu lama metalică de 25 cm, folosită pentru uciderea animalelor prinse, o bucată de piele de porc, posibil de mistreț, un corn de căprior și un os cranian cu coarnele încă atașate de el.

Nu știa să scrie sau să citească

Constantin Munteanu, Răzvan Munteanu și Gabriel Dănilă au fost trimiși în judecată pentru braconaj. În favoarea lor a fost înregistrată mărturia pădurarului. Acesta a afirmat că îl cunoaște pe Constantin Munteanu de aproape 10 ani și nu i-a făcut niciodată probleme. Nu omorâse animale și nici nu furase lemne din pădure, fiind cunoscut ca un bun gospodar. Avea doi cai, 2-3 vaci, 30 de porci, nu trăia din ajutor social. Munteanu îl ajuta deseori în paza pădurii, ocazii cu care găsiseră lațuri, pe care le strângeau. Acuzațiile de braconaj ar fi fost nedrepte. Mărturia pădurarului a fost respinsă de judecători. Pe de o parte, era evident părtinitoare, iar pe de altă parte, faptul că Munteanu îl ajuta la paza pădurii nu excludea posibilitatea braconajului.

În timpul anchetei, Dănilă mărturisise că în decembrie 2020 mersese cu Constantin Munteanu și fiul acestuia la braconat, ocazie cu care împărțiseră carnea mai multor mistreți și a unui căprior. În timpul procesului însă, el și-a schimbat declarația, afirmând că în noiembrie 2020 găsise în pădure un mistreț mort pe care îl luase acasă și pusese 3-4 kg de carne în lada frigorifică, pentru a o da la câini. Nu știa să scrie sau să citească, așa că nu știa ce se consemnase în declarația dată în cursul anchetei. Conform relațiilor date de primăria comunei Oșești însă, Dănilă absolvise școala profesională din Negrești. Prin urmare, afirmația sa că era analfabet a fost considerată de judecători ca mincinoasă. De altfel, în timpul anchetei și mama lui Dănilă spusese că fiul său adusese acasă mai multe bucăți de carne de mistreț și de țap, deși îi spusese de mai multe ori să nu mai braconeze.

Puși la plata a 9.000 de euro

Nici Constantin Munteanu nu și-a recunoscut vina în fața instanței, iar fiul său, care avea mai puțin de 17 ani la data comiterii faptelor, nici nu s-a prezentat la proces. Munteanu a afirmat că sulița fusese găsită de fiul său în pădure și nu fusese folosită la nimic. Bucata de piele de porc fusese adusă în curte de câinii familiei, iar bucata de craniu de căprior, de copii, care fuseseră la cules de ciuperci. Judecătorii au apreciat că declarațiile lui Munteanu sunt contrazise de probele prezentate de procurori.

CITESTE SI: Ani grei de închisoare pentru un pensionar ieșean cu cazier curat. Prins în ajun de An Nou punând lațuri pentru vânat, a vrut să omoare pădurarul

În privința lui Răzvan Munteanu, magistrații Judecătoriei Vaslui au constatat prescripția răspunderii penale pentru faptele de care era acuzat. Tatăl său (54 de ani) și Dănilă (21 de ani) au fost găsiți însă vinovați de braconaj. Conform legii, fapta se pedepsește cu închisoarea pe un termen cuprins între 6 luni și 3 ani sau cu amenda. Judecătorii au considerat amenda ca fiind o sancțiune prea blândă, dar nici nu au considerat necesar să-i trimită după gratii. Dănilă nu avea antecedente penale, iar Munteanu mai fusese condamnat o dată, pentru furt calificat, dar în urmă cu aproape 20 de ani. Dănilă a fost condamnat la un an și cinci luni de închisoare, iar Munteanu, la un an și opt luni de detenție, executarea ambselor pedepse fiind suspendată pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Braconierii au fost obligați și la plata în solidar, către AJVPS Vaslui, a sumei de 9.000 de euro, reprezentând contravaloarea a doi mistreți, un căprior și o căprioară. Sentința adoptată la Vaslui a fost contestată de Dănilă, ceea ce a făcut ca dosarul să fie preluat de Curtea ieșeană de Apel. Aceasta va reanaliza dosarul peste o lună.

Publicitate și alte recomandări video