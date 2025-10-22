Un profesor de drept civil la Iași (I)

Luna octombrie este, an de an, și o sărbătoare a Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Dacă venirea studenților este o sărbătoare a prezentului, Zilele Universității marchează reverența față de înființarea acestui așezământ în 26 octombrie 1860. Ca o reverență la această sărbătoare, am zis să amintesc de un profesor de la Facultatea de Dritu.

Ca un elev al Liceului Național care și-a susținut bacalaureatul la Universitatea din Iași (cu rectorul Ștefan Micle drept președinte de comisie), Vasile Conta era familiarizat cu clădirea veche a primei universități din România, care astăzi găzduiește rectoratul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Astfel că, după încheierea studiilor, în toamna anului 1872, când revine în țară, la finalul a trei ani petrecuți în străinătate, arde de dorința firească de a-și pune în valoare cunoștințele și prestigiul simbolic pe care diplomele belgiene i-l puteau conferi. Era o transformare clasică de savoir în pouvoir așa cum istoria o impusese peste tot în momentul în care începeau să se cristalizeze instituțiile și mentalitatea de tip modern. Conta se întorcea acasă cu convingerea că avea de jucat un rol pe scena instituțională națională și cu speranța că, înarmat cu argumentele imbatabile ale studiului și ale recunoașterii standardului său intelectual, pe care diplomele trebuiau să le faciliteze, va urca pe scena socială, alăturându-se elitei intelectuale nou formate în societatea românească.

E foarte important de subliniat că nu atât schimbarea statutului său economic era miza acțiunii lui Conta (e semnificativ faptul că, într-o situație statistică asupra profesorilor de la Facultatea de Drept, realizată de Universitatea din Iași pentru anii 1875-1876, Vasile Conta era singurul dintre profesori care, nefiind proprietar, era încadrat la „starea comună” în ceea ce privește starea socială), cât plasarea pe orbita socială superioară din punct de vedere intelectual, intrarea sa în rândul „elitei” sau, cu un termen mai potrivit pentru țările aflate sub influența rusească, a intelligentsiei.

În urma concursului, va deveni profesor de Drept Civil la Universitatea ieșeană abia din ianuarie 1873. De altfel, acesta va fi statutul său social de bază, care îi va deschide calea spre afirmarea în lumea culturală, mondenă și apoi politică a urbei și a țării. Practic Vasile Conta a fost o figură publică și a însemnat ceva pentru scena românească doar vreme de un deceniu. Și din acești zece ani fiind plecat anual circa șase luni (între octombrie și sfârșitul lui aprilie, de regulă) în Italia, pentru a se îngriji. Date fiind aceste circumstanțe, se poate spune că ascensiunea sa culturală și publică a fost excepțională. Cu minuțiozitatea și rigoarea specifică administrației, cancelaria rectorului Universității ieșene a consemnat, rece, toate informațiile referitoare la demersurile administrative întreprinse de profesorul de drept civil Vasile Conta, furnizându-ne astăzi informații esențiale pentru descâlcirea traseului său biografic în acești ani.

Într-o fișă întocmită de cancelaria Universității ieșene, aflată la Arhivele Naționale Iași, aflăm reperele acestui traseu biografic, între 1873 și 1882. În dreptul numelui său (Basilie Conta) găsim: „Iași, Bacalaureat sesiunea 1-25 Sept. anul școlar 1868-1869; în urma unui concurs din Ian. 1873 numit profesor provizoriu de Drept civil prin ordinul Ministerului Instrucțiunii No. 1238/ 6.II.1873. Început prelegerile la 20.II.1873.” „Definitivat ca profesor de drept civil prin Decizia No. 1348/ 7.VII.1876 (Recomandat de Rector cu No. 193/ 6.V.1876)”.

Iată proba administrativă a numirii și definitivării sale ca profesor universitar, statut deosebit de onorant și de important pentru vremea aceea. Din nefericire, problemele de sănătate îl împiedică să-și susțină prelegerile la catedră, în perioada de iarnă fiind suplinit, după cum o arată evidența Rectoratului, astfel: între oct. 1873 – mai 1874, de G. A. Urechea; oct. 1874 – mai 1875, precum și oct. 1875 – aprilie 1876, de Vasile Tasu, cel care îl va suplini, în 1879, și pe perioada activității în Camera deputaților. Această prezentare succintă ne arată clar reperele temporale ale activității sale, precum și evoluția de la suplinitor la profesor definitiv. Calitatea prelegerilor sale inaugurale a fost evocată de un fost student, A. Buicliu, astfel: „Prelegerile erau foarte apreciate, deoarece cu talentul oratoric și cunoștințele din alte domenii, din care aprofundarea filozofiei lui Auguste Comte și Spencer, au contribuit să învioreze textele de legi și principiile dreptului civil. Comparațiile dintre diferitele legislații erau mult gustate de auditoriul format din magistrați, avocați și studenți”.

Nu numai calitatea prelegerilor la Universitate – întrerupte, din nefericire, de boală timp de trei ani –, dar și interesul arătat domeniului, precum și cunoașterea aprofundată a principalilor autori europeni ai dreptului civil, fac din Conta un comentator avizat și profesionist al domeniului. Prietenia sa strânsă cu Livianu, și el specializat în științe juridice, cu doctorat în drept la Roma, precum și cunoașterea comunității studenților români din acest domeniu din Italia – în perioada cât a fost la tratament – arată interesul său pentru consolidarea carierei profesionale.

Perioada cuprinsă între anii 1873 și 1876 este una dintre cele mai puțin cunoscute din viața lui Conta. Dispariția sa bruscă din viața socială, după ce debutase furtunos la barou și la Universitate, lipsurile materiale, evoluția bolii și viața sa din această perioadă sunt însă extrem de elocvent ilustrate în corespondența sa particulară cu Vasile Constantinescu-Livianu. „În fine, în urma concursului am fost numit profesor cu o leafă mizerabilă de 1500 lei vechi pe lună din care scoțînd reținerile abia rămîneau 40 de galbeni. Pentru ca să pot plăti câteva datorii mici și să mă pot susține în noua mea pozițiune, a trebuit să scontez leafa mea pe la usurari ovrei pe șase luni înainte. Închipuiește-ți ce-mi rămânea după scont. Apoi din cauza bolii mi-am luat concediu pentru mai și iunie pentru care luni a trebuit să plătesc suplinitorului meu jumătate din leafa nescontată. Deci alte datorii și alte scontări. Apoi cât a trebuit să cheltuiesc de astă iarnă până acum pentru cura bolii, întreținere, etc. În toamna aceasta am fost nevoit să-mi iau concediu pînă în mai. Pentru lunile acestea trebuia să plătesc suplinitorului, însă de unde căci leafa mea era scontată pînă în mai. I-am cedat și lui lunile viitoare până în septembrie. Astfel am plecat din țară cu leafa scontată sau cedată pînă în septembrie viitor și cu datorii de 500 galbeni afară de banii avansați de tatăl meu în timpul studiilor (500 galbeni) și pe care trebuie să-i restituiesc când îi voi avea.”

Cum încă din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea apărea, ca un efect al concentrării resurselor și a puterii în capitală, dorința de transfer la București (cum a făcut imediat abilul Maiorescu) și Conta va încerca să folosească argumentele legale care erau în favoarea sa pentru a se transfera la Universitatea din București. E o epopee ilustrativă pentru manevrele și aranjamentele ministerului care, încă de atunci, sfida dreptatea și buna cuviință. Că despre competență, ce să mai vorbim. Urmele acestui eșec pot fi, de asemenea, documentate din corespondența cu Livianu. (Continuarea în ediția din 29 octombrie 2025 a Ziarului de Iași)

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

Publicitate și alte recomandări video