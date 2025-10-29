Un profesor de drept civil la Iași (II)

Deși intrase prin concurs la Facultatea de Drept a universității din Iași, Vasile Conta încearcă un transfer la București conștient că odată cu mutarea capitalei acolo a crescut și influența și prestigiul universității de pe Dâmbovița. Nu a fost singurul care a încercat acest lucru și, după cum era de așteptat, rețelele de influență asupra ministerului erau mult mai bine fixate pentru oamenii locului. Știm despre detaliile acestui demers ratat din corespondența cu Livianu. Iată povestea:

Încă de la sfârșitul anului 1873 el îi va scrie lui Livianu: „Am făcut o cerere la Ministerul Instrucțiunii ca să fiu transferat la București în locul lui Costaforu. Aceasta depinde de pura voință a Ministrului, de aceea nu cred să mă strămute și iată rațiunea: sunt mulți aspiranți la această catedră, între alții Lahovary (un frate sau altul). Acești aspiranți desigur că vor insista ca să fie numaidecât concurs și să nu fie numit decât acela recomandat de comisia de examinare; cât despre această comisie, ea este compusă din membri din care jumătate sunt numiți de minister după o înțelegere prealabilă. Asta s-a mai văzut. L-am rugat pe Bucșianu ca să se ducă pe la Ministru să vadă ce rezultate vor avea hârtiile mele. El îmi va scrie despre toate și, la rândul meu, îți voi comunica și ție rezultatele. Până acum Tell a zis că dacă cer strămutarea atunci el va recomanda acea cerere comisiei de examinare (sic!). Se înțelege din asta ce turnură au să ia lucrurile.” Va aștepta cu impaciență răspunsul de la prietenul comun (Bucșianu) însărcinat cu rezolvarea acestei chestiuni primind, la sfârșitul lunii ianuarie 1874, mult așteptata scrisoare: „Mi-a spus în fine că Tell a amânat concursul catedrei lui Costaforu pe la septembrie viitor. Desigur atunci că catedra e păstrată pentru Costaforu. Dacă nu va fi așa, atunci cred că o voi obține tot eu mai cu seamă dacă se va schimba Tell”. Interesul său este evident și, imediat după schimbarea ministrului va adresa o nouă cerere: „Fiindcă s-a schimbat Tell mai fac o cerere de strămutare. N-aș crede să mă refuze Boierescu afară numai dacă postul nu va fi rezervat pentru Costaforu după cum ți-am spus în scrisoarea trecută”. După o așteptare înfrigurată, de mai bine de o lună, Bucșianu îi scrie confirmându-i intuiția inițială: „Costaforu a fost pe la București și a cerut reintegrarea în postul de profesor. Tell l-a refuzat, dar pe urmă Consiliul permanent și Boierescu i-au acceptat cererea. Astfel s-a finit chestiunea asta”.

Doi ani mai târziu, Conta va face, la revenirea în țară în luna aprilie, cerere pentru definitivarea sa pe postul de la Iași. Așa cum am arătat, documentele rectoratului Universității confirmă, la recomandarea rectorului, definitivarea sa ca profesor la catedra de Drept civil prin decizie a Ministerului instrucțiunii publice din iulie 1876. Cu toate acestea, intenția de a ocupa catedra vacantă de la București nu îl părăsește pe Vasile Conta care, la începutul anului 1877, se adresează din nou ministrului instrucțiunii publice pentru a solicita transferul la București. Acesta îi va răspunde că, deși el întrunește condițiile prevăzute de lege pentru transfer, ministerul are obligația de a anunța concurs și de a urma recomandările Comisiunii examinatoare. Scriindu-i lui Livianu, după primirea răspunsului amintit de la minister, Conta spune: „Comisiunea examinatoare are să fie compusă din profesorii de la Universitatea din Iași, prin urmare voi avea a face cu colegii și prietenii mei. Așadar de reușită nu am a mă îngriji. Cu toate acestea, după mai multă reflexiune, am pierdut gustul de București. Eu aicia am început a avea o clientelă bunișoară ca avocat și apoi sunt considerat ca cel dintâi avocat din Iași; pe când dacă m-aș permuta în București, mi-ar trebui poate mult timp până să capăt această clientelă și această reputație. Singura nădejde bună pe care aș avea-o în București este că aș avea o mare parte din procesele de la Curtea de Casație care ar veni de la circumscripția Curții de la Iași. Această speranță este singura care mă îndeamnă câteodată ca tot să mă prezentez la Comisiunea pentru concurs. De altă parte iarăși mă cam tem ca nu cumva, după ce mă voi muta la București, să se desființeze catedra mea de Dr.[ept] civil pentru economie; căci, recunosc și eu că este lux a ține trei catedre de Dr. civil la o facultate care n-are nici o sută de studenți; pe când aici la Iași sunt mult mai mulți studenți, și nu e decât un profesor de Dr. civil. (…) În sfârșit, sunt cu cinci gânduri să mă strămut și cu cinci să nu mă strămut”.

Decizia va fi greu de luat, Conta prezentând Președintelui comisiei, la 19 iunie 1877, cererea „de a fi recomandat Ministerului pentru sus-zisa catedră, fără concurs, în puterea articolului 368, al. a combinat cu art. 385 din lege Instrucțiunii”1. Comisia va da câștig de cauză lui Conta ne mai organizând concurs. Ministrul Instrucțiunii, Gh. Chițu, refuză să-l transfere pe Conta și nu dă curs cererii sale, organizând, la 26 iunie anul următor, un nou concurs. De această dată, în conformitate cu procesul verbal al comisiei, aceasta, analizând temeiul legal al cererii sale, precum și activitatea și experiența în domeniu „alege și propune pe Dl. B. Conta ca profesor la catedra de Dr. civil la Universitatea din București. Semnează I. Negruzzi, G.A. Urechea, I. Ciurea, A.C. Șendrea, Al. Gheorghiu, Al. Petrescu și N. Mandrea (profesori la Facultatea de Drept a universității ieșene)2. Același ministru al Instrucțiunii, Gh. Chițu, va tergiversa din nou numirea, iar Conta va intra din ce în ce mai activ în viața politică și mondenă a Iașului (prelecțiunile „Junimii”), fiind apoi propus pentru un loc de deputat pe listele Colegiului al III-lea la Iași, astfel încât va renunța la ideea de a se transfera la București. Ca un epilog al acestei chestiuni, V. Conta va face parte din comisia de concurs care îl va desemna, în iunie 1879, pe Constantin Nacu, pe postul de profesor drept civil la București3. Până la moartea sa, în 1882, Conta va rămâne profesor al Universității ieșene, chiar dacă va fi suplinit de V. Tasu pe perioada deputăției, a ministeriatului sau în ultimele sale luni de viață petrecute la Pisa.

1cf. cererii aflate, în original, în Dosarul 295/ 1876, fila 16 , Fondul UAIC, Rectorat 1860-1934, Arhivele Naționale Iași

2cf. Dosarul 351/ 1878, fila 15, Idem

3vezi Dosarul 378/ 1879, fila 8, Idem

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

