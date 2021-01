Un punct câştigat, două ratate de Andrei

Chindia: Aioani – Căpuşă, Iacob. Piţian,Dinu – Neguţ, Dulca, Raţă, Dumitraşcu ('66 – Yameogo)- D.Popa, Florea ('75 – Berisha). Antrenor: Eml Săndoi

Poli: Brînză 5 – Onea 5,5, Frăsinescu 6, Baxevanos 6, Buşu 5,5 – Fr. Cristea 5('36 – Mensah 4; '70 – Zajmovic 5), De Iriondo 6, Passaglia 5,5 – Wanzo5 ('78- Popadiuc), A. Cristea 7,5, Calcan 6,5

Arbitri: Iulian Călin – George Neacşu, Cosmin Vatamanu.

1-0, min.13: lovitură liberă executată de pe partea stângă de Raţă, A.Cristea respinge până la Dumitraşcu, care trage puternic de la 20 m, Brînză, ieșit în întâmpinare, atinge balonul, dar îl prelungeşte în poartă.

1-1, min. 62: corner executat de Passaglia de pe partea stângă, Frăsinescu prelungeşte cu capul, iar A.Cristea reia prin alunecare în plasă din apropiere

Cartonaşe galbene: Neguţ, Căpuşă / Buşu, Fr.Cristea, A.Cristea

Pe un teren greu din cauza umezelii, dar nu chiar imposibil ca acela de la Craiova (în meciul cu Sepsi din seara precedentă), Chindia şi Poli Iaşi au oferit primă repriză chinuită, în care nicio echipă nu a arătat niscai veleităţi. Semnificativ este faptul că singurul şut cadrat al reprizei a fost golul norocos al lui Dumitraşcu, la care devierea nefericită a lui Brînză a fost decisivă, dar şi inexistenţa vreunui corner timp de 45 de minute spune ceva despre nivelul jocului. Posesia, implicit inţiativa, a aparţinut gazdelor, dar mijlocaşii, cu Neguţ la pupitru, nu au reuşit să valorifice potenţialul celor două vârfuri. Poli a respirat greu timp de 25 de minute, din cauza presingului apărării dâmboviţene, şi a început să mişte spre final, deşi a avut câteva posibilităţi (nu ocazii) de a ţinti poarta, cum a fost lovitura liberă obţinută de De Iriondo şi executată de Calcan în zid.

Repriza secundă a avut o desfăşurare diferită: deşi iniţial Chindia a încercat să-şi dubleze avantajul, balanţa a înclinat încet-încet în favoarea ieşenilor. Şi dacă primul şut cadrat al meciului a aparţinut gazdelor, Poli a avut trei, dintre care primul (min 60, Calcan, din centrarea lui Buşu) l-a întins serios pe portarul lui Săndoi. La al doilea corner al Iaşului, Căpuşă a fost aproape de un euro-autogol, iar la al treilea Cristea a adus egalarea. Meciul s-a încins brusc, Săndoi a încercat să dinamizeze atacul, dar tot ce a ieşit din atacul gazdelor, au fost două şuturi prin surprindere, executate de Berisha ('77) şi Neguţ ('86), primul foarte puternic, dar pe lângă ţintă. Impulsionaţi de îndemnurile lui Pancu de pe margine, ieşenii au forţat victoria. Cristea a trimis cu capul pe lângă poartă ('79), De Iriondo, tot cu capul peste bară ('90^2), dar mai ales, marea ocazie de la ultima fază a meciului (Andrei Cristea, şut plasat pe jos, parat greu de Aioani) arată că un happy-end pentru ieşeni ar fi fost posibil. În plus, în finalul meciului, posesia a ajuns la nivelul 58-42 % în favoarea Politehnicii.

A semnat şi Brănescu

*După ce cu o zi în urmă a fost oficializat transferul argentinianului Gaitan, venit din Paraguay, ieri a semnat şi portarul Laurenţiu Brănescu cu Poli *Rezerve neutilizate la Poli au fost: Axinte, Cabral, Stan, Mihalache, R.Popa şi Cană *Pe banca de rezerve a Chindiei a stat şi malianul Bourama Fomba, care a jucat în primăvara trecută la Politehnica *Gazdele au reclamat două faze: o poziţie de ofsaid semnalizată la Daniel Popa, pe partea stângă, la începutul părţii secunde şi un contact în careu în final, între Brînză şi Yameogo * Cel de-al doilea meci al zilei în Liga I: FC Hermannstadt – Dinamo 0-2 (0-2). Fabbrini ('29), Nemec ('32).

Declaraţiile antrenorilor

Emil Săndoi: „ Sunt puţin supărat că am luat gol la o fază fixă. Am dominat prima repriză, am început mai bine, am controlat jocul, dar în a doua s-a echilibrat, au fost ocazii de ambele părţi. S-a jucat cu garda jos pe final, dar nu a reuşit nimeni să înscrie.După întrerupere jucătorii îşi intră mai greu în ritm, dar, per total, este un rezultat echitabil. Andrei Cristea e un jucător care a evoluat la un anumit nivel, un atacant de careu foarte periculos, simte golul, în careu e letal”

Daniel Pancu: „Cred că rezultatul e corect. În prima repriză n-am recunoscut multe lucruri, plus că le-am făcut cadou câteva faze fixe şi două contraatacuri. Am revenit bine, în repriza a doua am fost mulţumit, în mare parte. În tur, am primit goluri pe care nu meritam să le primim. Azi, la ocazia lui Andrei Cristea, cu puţină şansă puteam pleca cu trei puncte. Sunt dezamăgit de unii jucători care nu se obişnuiesc cu mentalitatea mea. Răbdare prea multă nu mai am.. Am avut răbdare în primele patru luni.Cine greşeşte va plăti!”.