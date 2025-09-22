Un recidivist liberat pentru bună purtare a spart gardul unei case, a demontat un geam, a furat o butelie și un LCD și le-a vândut pe mai nimic unui trecător

Hotărât să nu plece cu mâna goală, un hoț a spart gardul casei vizate și a demontat un geam de la intrare. A furat bunuri destul de valoroase, dar le-a vândut pe te miri ce unui trecător.

Prinderea hoțului a fost joacă de copii pentru polițiști, mai ales că hoțul, păgubita și amatorul de chilipiruri aveau casele pe aceeași stradă.

Bunurile le-a vândut pentru doar 80 de lei

Carmen S. a locuit pe Cicoarei timp de 30 de ani, până în luna ianuarie a acestui an, când s-a mutat la sora sa. Mai venea pe acasă din când în când, pentru a ridica din cutia poștală facturile furnizorilor de utilități. Așa a procedat și pe 25 februarie, când s-a întors pentru a ridica factura la electricitate. A constatat însă că gardul de eternită era spart pe o lungime de aproximativ 1,5 metri, iar fereastra din dreapta ușii de acces în casă lipsea. Înăuntru, femeia a găsit haine răvășite, un corp de dulap răsturnat în holul de la intrare, iar aragazul era mișcat din loc, așezat într-o poziție nefirească.

A observat dispariția buteliei și a televizorului LCD din dormitor, în valoare totală de 1.000 de lei.

Femeia a anunțat poliția dar, în paralel, și-a făcut propria investigație. A întrebat prin vecini și a aflat că un locuitor de pe stradă cumpărase de la un altul, Victor Moldoveanu, un televizor și o butelie. A mers la cumpărător și l-a întrebat ce și cum. Omul i-a explicat că pe 23 februarie s-a întâlnit cu Moldoveanu, care ținea într-o mână o butelie de aragaz, iar în cealaltă o geantă voluminoasă în care se afla un televizor. Moldoveanu îi spusese că mersese cu lucrurile în talcioc pentru a le vinde, dar nu reușise să găsească un client. I le-a oferit lui, pentru 100 de lei. A negociat puțin și le-a obținut pentru doar 80 de lei. Când a văzut butelia și televizorul, Carmen S. și-a recunoscut imediat lucrurile.

La data furtului hoțul ar fi trebui să se afle după gratii

Moldoveanu a fost trimis în judecată pentru furt calificat. Hoțul era recidivist și fusese condamnat ultima oară pe 6 iulie 2022 la 3 ani și 5 luni de închisoare. La data furtului, ar fi trebuit să se afle încă după gratii.

Fusese însă liberat condiționat în septembrie anul trecut. Magistrații Judecătoriei l-au condamnat din nou, la 3 ani și 4 luni de închisoare, la care au adăugat cele 206 zile rămase neexecutate din pedeapsa anterioară. Sentința Judecătoriei nu este definitivă, ea putând fi contestată cu apel.

