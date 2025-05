Un reputat cercetător ieșean, despre reformele Ministerului Educației. „Matematica, fizica, științele exacte nu se învață cu forța“

Din experiența de până acum (profesională și ca părinte), consider că unele lucruri trebuie spuse cât nu e prea târziu, chiar dacă generează polemici pragmatice și necesită acțiuni ferme, pentru a evita rămânerea noastră în planuri paralele față de evoluții similare din alte țări, pe care le privim cu jind și invidie.

Matematica, fizica, științele exacte nu se învață cu forța, dar cu siguranță nu se vor învăța niciodată dacă nu adoptăm o strategie națională care să le prioritizeze.

Cerințele de calitate din învățământul preuniversitar nu sunt doar inutile, ci și imorale

De multă vreme se propagă ideea – foarte bine primită în România – privind legătura dintre „securitatea națională” și învățământul românesc. Nu este un secret că țările care și-au dobândit și apoi demonstrat potențialul militar și economic – nu neapărat în această ordine – au făcut acest lucru prioritizând educația și cercetarea științifică. Fără a dori să ofer aici o analiză cuprinzătoare a problemelor din învățământul preuniversitar, atrag atenția, ca exemplu relevant, asupra modului în care cerințele de calitate au fost ridicate artificial. Acestea nu sunt doar inutile, ci pe alocuri chiar imorale.

De ce inutile? Să privim rezultatele testelor PISA. În ciuda multiplelor acțiuni de re-poziționare a programelor școlare, a conținutului manualelor, a abordărilor pan- și trans-europene, și a modelelor adoptate în funcție de ce ne convenea (francez, suedez, finlandez etc.), România rămâne pe locuri rușinoase în raport cu potențialul elevilor, dedicarea profesorilor și implicarea părinților.

Paradoxal, în ciuda complexității conținuturilor didactice, peste 60% dintre părinți nu pot rezolva testele de matematică de nivel primar în primele 20–30 de minute. Și totuși, suntem codașii Europei în ceea ce privește înțelegerea profundă și aplicarea cunoștințelor. Ar trebui să fie invers: să aflăm de la BBC că Finlanda vrea să implementeze modelul românesc, nu invers.

Pornind de la acest exemplu, concluzia mea – bazată inclusiv pe verificarea unor conținuturi și teste similare din alte țări, precum Marea Britanie – este că ne confruntăm cu un derapaj conceptual și o obsesie aproape patologică: aceea de a participa la cât mai multe testări extrașcolare, de a învăța toate modelele posibile de exerciții, de a ridica ștacheta excesiv, doar pentru promovarea examenelor. Acest lucru este imoral.

Meditațiile nu ar trebui să fie o condiție pentru reușită

Sunt de acord cu o cultură a învățării și aprofundării susținute de pregătirea în particular, dar cred că procesul educațional din clasă, susținut de programa școlară, trebuie să fie suficient pentru ca elevii să obțină performanțe rezonabile și chiar excelente la testări precum PISA – fără ajutor extern. Meditațiile ar trebui să fie doar un sprijin pentru aprofundare, nu o condiție pentru reușită.

Matematica, fizica și celelalte științe exacte nu trebuie îngreunate artificial – mă refer la modul toxic în care sunt formulate unele enunțuri, probleme sau întrebări – doar pentru a le transmite copiilor ideea că „fără meditații nu se poate”. E una să explici clar cum se calculează aria unui poligon neregulat sau ce diferență e între numerele prime și cele impare, și e cu totul altceva să formulezi un enunț inutil de lung și încărcat, doar pentru a face rezolvarea mai grea.

Aceste științe trebuie mai întâi înțelese, apoi iubite și, în final, transformate în pasiune – pentru cei care au vocație. Iar acest proces nu poate avea loc prin forță, prin meditații, concursuri și testări excesive. Dacă vrem să devenim o societate care produce cunoștințe, tehnologii și inovație cu valoare adăugată – într-un context în care inteligența artificială concurează serios la memorare, automatizare și chiar creativitate – științele exacte trebuie re-prioritizate urgent în toate programele școlare. Orice altă viziune este nu doar ipocrită, ci pe termen scurt și mediu, chiar sinucigașă în raport cu șansele pe care ni le oferim sau le refuzăm generațiilor viitoare.

Conform multor statistici recente, un procent ridicat din populația activă și tânără nu știe diferența dintre curent electric și tensiune, dintre energie electrică și putere, dintre o galaxie și un sistem solar, dintre psihiatru și oracol.

Este profund lipsit de viziune să nu aruncăm un ochi la ce fac SUA, China sau Israel (în privința STEM), și totuși să ne plângem că suntem codașii Europei la gândire critică și știință. Apoi ne mirăm că nu putem crea tehnologii competitive sau cercetare de calitate.

În același registru, se vorbește frecvent despre faptul că suntem slabi la STEM, dar prea puțin despre cum programele școlare au fost aglomerate cu materii „all inclusive” despre bunăstarea sinelui, fericirea plantelor și bunătatea porumbeilor, în timp ce fizica, biologia și chimia au fost reduse la rangul de „aproape facultative”. Mă mir că matematica a rămas excepția. Nu exagerez dacă spun că, în epoca AI, DeepSeek, OpenAI, Grok etc., tot ce ține de memorare și reproducere ar încăpea în mult mai puține ore pe săptămână, restul timpului fiind necesar pentru: știință, știință, știință. Altfel, nu vom avea viitor – cel puțin nu în lumea lui Elon Musk, Jensen Huang sau He Jiankui.

Universitățile din România sunt la ani-lumină de clasamentele internaționale relevante

Este clar că universitățile trebuie să-și definească, fără ambiguități, misiunea: cercetare avansată sau educație. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Trebuie să stabilim reperele relevante. Personal, aș renunța imediat la un ranking autohton mediatizat, numit „Metaranking”. Există doar 2–4 clasamente internaționale serioase, realizate de profesioniști, dar noi lipsim din ele. Eforturile trebuie direcționate către acele clasamente, nu către Metarankingul românesc, de care n-a auzit nimeni în afara țării.

Vrem să intrăm în elita globală a educației și cercetării, dar folosim metode autohtone și de compromis. Întrebarea este: unde ar trebui publicată cercetarea de calitate? Răspunsul e simplu: în revistele recunoscute internațional, de exemplu cele indexate în Nature Index Journals. Finlanda are un sistem foarte clar de clasificare, care diferențiază calitatea în publicistică de restul: https://jfp.csc.fi/jufoportaali.

În același sens, Scopus evaluează impactul autorilor prin indicatori precum „Documents in top citation percentiles” și „Documents in top 25% journals by CiteScore percentile”. De ce nu ne raportăm la aceste standarde globale dacă vrem să ajungem în top? Dacă vrem să concurăm în Formula 1, de ce ne antrenăm la badminton?

Publicitate și alte recomandări video