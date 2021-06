Un sac de bani pentru Poli

Politehnica Iaşi răsuflă uşurată. Cu datorii estimate de şefii clubului la 1,8 milioane euro, cu surse de finanţare simbolice, Poli va continua să existe ca urmare a banilor pe care-i va primi de la Consiliul Local Iaşi. Consilierii locali au aprobat ieri, într-o şedinţă extraordinară, alocarea sumei de 6 744 406 lei către clubul de fotbal. 4 744 406 lei vor fi viraţi în această lună, pentru acoperirea perioadei 1 ianuarie – 31 mai, 1,5 milioane lei vor fi plătiţi după 1 iulie, pentru turul sezonului 2021-2022 al Ligii a II-a de fotbal, iar 0,5 milioane lei se vor duce la Centrul de Copii şi Juniori.

Proiectul a fost susţinut de cei 11 consilieri PNL, doi ai PMP şi consilierul USR PLUS Cezar Baciu, care a trecut în barca primarului Iaşului, Mihai Chirica, dar şi de cei cinci consilieri PSD. Ceilalţi opt consilieri USR PLUS s-au abţinut de la vot.Decizia PSD vine după ce înainte de şedinţă s-a prezentat un document prin care cei cinci acţionari ai clubului, Adrian Ambrosie, Leonid Antohi, Ion Apostol, Ioan Melinte şi Mircea Ursu, au anunţat că se retrag şi din Adunarea Asociaţilor şi din Consiliul Director, pe 11 sau 14 iunie. Reamintim, PSD a anunţat de mult timp că va sprijini finanţarea clubului dacă asociaţii actuali pleacă de la gruparea din Copou. Anunţul a fost făcut în repetate rânduri, inclusiv în luna aprilie, când un proiect de finanţare a Politehnicii a fost respins după ce consilierii USR PLUS şi PSD, care aveau atunci 14 voturi, nu au sprijinit iniţiativa lui Chirica din cauza modului în care e condus clubul. Primarul a mai avut o tentativă de a finanţa Poli, la finalul lunii trecute, însă a retras proiectul care ar fi adus clubului 3,25 milioane lei după ce Baciu nu a susţinut iniţiativa în Comisia pentru Sport şi Tineret a CL, la fel precum consilierii USR PLUS şi cei ai PSD.

În şedinţa de ieri s-a discutat şi despre alte sporturi, subiectul cel mai dezbătut fiind fotbalul feminin. La propunerea lui Daniel Juravle, de la PNL, suma alocată acestei ramuri a fost redusă de la 400 000 de lei la 350 000 de lei. Cei 50 000 de lei tăiaţi se vor duce la handbal feminin, care urma să primească iniţial 300 000 de lei. Chiar şi aşa, au apărut critici, cel mai vocal fiind Răzvan Timofciuc. După ce a precizat că sunt cluburi feminine cu bugete anuale de 5 000 de euro, consilierul USR PLUS a spus că sunt “mari semne de întrebare” pe marginea subiectului. Liderul consilierilor PSD, Bogdan Balanişcu, care a propus ca finanţările să fie discutate separat, pe ramuri sportive, iniţiativa fiind respinsă, a precizat că echipa din Cluj, campioană a României şi participantă în cupele europene, are un buget anual de 100 000 de euro. La Iaşi, care are o echipă de fotbal feminin, Navobi, clasată pe ultimul loc într-o serie a Ligii a II-a, se vor duce peste 70 000 de euro în jumătate de an.

Finanţări au mai primit rugbiul – 500 000 de lei, baschetul masculin – 300 000 de lei, minifotbalul – 35 000 lei şi judoka Vlăduţ Simionescu – 28 000 lei.

Până la vot, mai mulţi consilieri au luat cuvântul. Andrei Popescu (USR PLUS) a subliniat faptul că încă de pe 10 decembrie 2020 s-a cerut un proiect legat de Poli şi retragerea capilor clubului, fapt subliniat şi de Bogdan Crucianu (PSD), care s-a întrebat de ce şefii clubului nu s-au retras când retrogradarea putea fi evitată. Crucianu a cerut prezentarea unui plan de promovare a echipei, recuperarea siglei şi palmaresului clubului de tradiţie, raportări trimestriale ale clubului, renunţarea la plăţile cash şi alcătuirea unui Consiliu Director competent. Ultimul aspect a fost punctat şi de Marius Andrieş (PNL): “E important că şi-a dat demisia actuala conducere, însă important e şi cine vine în locul lor. Există riscul să fie iarăşi bani daţi în vânt”. Liberalul a recunoscut şi culpa CL, care a fost indecis şi a tot amânat luarea unor măsuri ferme. Iulian Huşanu (USR PLUS) a spus că echipa actuală de fotbal, venită de la Breaza în 2010, este a altui oraş, iar colegul lui de partid, Ionuţ Anastasiei, a propus ca fotbalul ieşean să plece din Liga a IV-a. Florin Briaur (PMP) a militat pentru Liga a II-a şi a avertizat că există riscul desfiinţării dacă proiectul nu trece, Cezar Baciu a punctat că “din vina actualei conduceri au fost rezutatele dezastruoase”, iar Chirica a anunţat un nou început. “Totul e adus pe zero. Va fi un alt început. Restartăm sportul” a declarat primarul.

La ora actuală, în Palatul Roznovanu se discută despre viitoarea structură de conducere a clubului. Printre numele vehiculate că vor fi propuse pentru a lua locul actualilor asociaţi se numără cele ale lui Vasile Simionaş şi Cezar Honceriu, precum şi a unui profesor de la Liceul cu Program Sportiv. Capitale sunt şi componenţa Consiliului Director, a conducerii executive şi tehnice, mari necunoscute la ora actuală. Până la clarificarea situaţiei, secretarul general al clubului, Ovidiu Postolache, a devenit omul fără de care nu se va mai putea lua nicio decizie importantă.