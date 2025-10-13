Un sătean din Belcești va ajunge la închisoare din cauză că s-a încăpățânat să mai conducă odată beat și fără permis

Un sătean din Belcești va ajunge în spatele gratiilor dintr-o prostie, concretizată într-un dosar penal de-a dreptul banal. În trei săptămâni de la comiterea faptelor, a fost trimis în judecată, iar magistrații Judecătoriei Hârlău l-au condamnat de la primul termen. Și Curtea de Apel s-ar fi putut pronunța asupra contestației tot într-un singur termen, dar judecătorii se află în grevă, așa că au suspendat dezbaterile.

Nu era la prima abatere

În seara zilei sfinților Constantin și Elena, Alexandru Stelică a fost oprit de polițiști pe DN 28, pe raza satului Scobinți, pe când conducea un moped neînmatriculat. În plus, bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și avea o alcoolemie de 2‰. Stelică a fost trimis în judecată pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Și-a recunoscut fapta, așa că singura problemă a judecătorilor a fost stabilirea pedepsei.

Conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și conducerea fără permis sunt pedepsite de Codul Penal cu închisoarea pe un termen cuprins între 1 și 5 ani, iar punerea în circulație a unu vehicul neînmatriculat se sancționează cu închisoarea între un an și trei. În cazuri similare, dacă autorul nu a comis vreun accident, judecătorii preferă să aplice o pedeapsă cu suspendarea executării. De această dată însă, finalul a fost altul. Stelică nu se afla la prima abatere de la lege. Mai fusese condamnat o dată, cu suspendare, pentru fapte similare. În 2017 condusese un moped Piaggio fără permis. Trei ani mai târziu, fusese depistat sub influența alcoolului, fără permis, tot pe un moped neînmatriculat. În martie 2022, primise o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Ce au decis judecătorii?

Noua faptă fusese comisă la două luni de la împlinirea termenului de supraveghere. Dacă ar fi fost comisă pe parcursul acestuia, suspendarea ar fi fost revocată, iar pedeapsa veche ar fi fost contopită cu cea nouă.

Nici așa, Stelică nu a scăpat ieftin, fiind judecat ca revidist. El a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare, dar nu s-a mai pus problema unei suspendări a pedepsei. Aceasta va fi executată în regim de detenție.

Publicitate și alte recomandări video