Un scriitor ieșean implicat în cunoscuta producție cinematografică americană  Nosferatu. „Poveste lungă. Am pornit de la protoindo-europeană”/VIDEO

Florin Lăzărescu a creat limba dacă utilizată de personajul principal, a oferit consultanță culturală și istorică despre Transilvania și Bucovina din secolul al XIX-lea și a contribuit la definirea nuanțelor vocii lui Orlok, protagonistul, atunci când acesta folosea limba inventată.

Filmul American de groază „Nosferatu”, prezentat zilele acestea în cinematografe, scris și regizat de Robert Eggers, este un remake al filmului mut din 1922 al lui F. W. Murnau. Prezintă o poveste gotică despre obsesia dintre o tânără femeie bântuită și un vampir terifiant îndrăgostit de ea.

Chiar regizorul filmului, Robert Eggers, l-a contactat pe e-mail pe scriitorul Florin Lăzărescu, în urmă cu trei ani. Cunoscând contribuția ieșeanului la filmul „Aferim!”, coproducție româno-bulgaro-franco-cehă din 2015, la care a scris scenariul alături de regizorul Radu Jude, Robert Eggers i-a propus acestuia o colaborare la un remake după „Nosferatu” al lui Murnau.

„Am vorbit apoi pe Zoom și am bătut palma, am ajuns la sute de conversații, atât online, cât și față în față, la filmări. Participarea la acest proiect înseamnă bucuria de a putea lucra cu pasiune, simțindu-mă apreciat pentru ceea ce știu să fac. Dar nu consider această colaborare un vârf al carierei mele. De exemplu, mă bucură mai mult faptul că am primit recent finanțare pentru ecranizarea romanului meu «Noaptea plec, noaptea mă-ntorc». Nu m-a impresionat mai mult să lucrez cu vedete de Hollywood decât a fost cazul cu Radu Jude ori cu Teo Corban. Diferența aparentă de amploare vine doar din bugetul de producție și de marketing, din vizibilitatea proiectului”, a precizat Florin Lăzărescu pentru „Ziarul de Iași”.

Cum a inventat Florin Lăzărescu limba dacă pentru Contele Orlok

Printre contribuțiile scriitorului ieșean la realizarea filmului „Nosferatu” se numără inventarea unei limbi străvechi. Limba dacă vorbită de personajul principal, Contele Orlok, interpretat de Bill Skarsgård, este creația lui Florin Lăzărescu.

„E poveste lungă. Pe scurt, la nivel de vocabular, am pornit de la protoindo-europeană, strămoșul reconstruit al tuturor limbilor europene, am urmărit legăturile de familie ligvistică și vecinătățile dacilor, am comparat termeni din limbi diferite etc. Doar că o limbă înseamnă, înainte de toate, o gramatică distinctă și o anume pronunție, lucru imposibil de documentat în privința dacilor. Ce-am făcut eu a fost un demers speculativ, având în vedere că trebuie să inventez ceva cool pentru un film de ficțiune, nu să mimez o imposibilă abordare științifică. Și, drept să spun, cred că am fost mai onest în joaca mea decât cercetătorii și profesorii care ne-au învățat, de exemplu, că un faimos cuvânt precum «viezure» provine din limba dacilor, fără nicio bază documentară, când acesta e aproape limpede de origine slavă”, a declarat Florin Lăzărescu.

Scriitorul ieșean, arhitectul atmosferei transilvănene din „Nosferatu”

Atmosfera autentică a Transilvaniei și Bucovinei din secolul al XIX-lea au fost incluse în film datorită aportului scriitorului ieșean. Producția face referire la folclorul nostru prin referințe precum „strigoi, moroi și vampiri”, potrivit lui Florin Lăzărescu. Acesta a mai spus că regizorul filmului a afirmat în diverse interviuri că decizia finală privind aspectul protagonistului a fost luată chiar în funcție de discuțiile purtate cu el.

„Sunt foarte multe aspecte la care am contribuit, de la mici detalii despre cum arătau jucăriile pentru copii, stupii de albine, mâncarea de pe masele hanului până la o troiță ori la Moliftele Sfântului Vasile cel Mare. În privința costumelor, am discutat multe detalii legate de hainele preoțești și mânăstirești cu Linda Muir, un designer despre care se spune că are mari șanse să prindă măcar o nominalizare la Oscarurile de anul acesta”, a menționat scenaristul ieșean.

Castingul nu a fost o sarcină inclusă pe fișa postului său, însă Florin Lăzărescu a recomandat și intermediat prezența în film a artiștilor Bogdan Simion și Mieluță Bibescu.

„Sugestiile mele cele mai importante pentru un actor au fost legate de modul în care am lucrat cu Bill Skarsgård la stabilirea nuanțelor vocii lui Orlok, atunci când vorbește limba străveche inventată de mine”, a completat acesta.

Proiecția filmului „Nosferatu” și Q&A cu Florin Lăzărescu

Florin Lăzărescu va împărtăși informații din culisele producției în cadrul unui eveniment despre contribuția sa la remake-ul filmului „Nosferatu”. Sâmbătă, 11 ianuarie, de la ora 19, la Cinema Ateneu, va fi proiectat filmul „Nosferatu”, iar la final va avea loc o sesiune de întrebări cu Florin Lăzărescu.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași sau online, la prețul de 20 de lei.

Despre Florin Lăzărescu

Florin Lăzărescu este prozator, scenarist și publicist roman, absolvent al Facultății de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu un master în literatură comparată și antropologie. Lăzărescu este cunoscut atât pentru activitatea sa literară, cât și pentru contribuțiile în domeniul cinematografiei. Este cofondator și director artistic al Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT). A debutat în 2000 cu volumul de povestiri Cuiburi de vîsc, iar operele sale, precum romanele Trimisul nostru special și Ce se știe despre ursul panda, au fost apreciate de critici și traduse în numeroase limbi.

Activitatea sa cinematografică include scenarii pentru producții de succes, cum ar fi scurtmetrajul „Lampa cu căciulă” și lungmetrajul „Aferim!”, premiat cu Ursul de Argint la Berlinale. Cărţile sale sunt traduse şi publicate în 10 limbi. Noaptea plec, noaptea mă‑ntorc (ediţia I, Polirom, 2021) a primit Premiul Naţional pentru Proză al „Ziarului de Iaşi” (ediţia 2022) şi Premiul Observator Lyceum pentru Proză (ediţia 2022).

Publicitate și alte recomandări video