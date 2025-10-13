Un septuagenar din județul Iași și-a ucis un vecin din cauză că l-ar fi trezit din somn. Ucigașul nu și-a recunoscut nici până acum faptele

O variantă plauzibilă ar fi aceea că ucigașul a fost deranjat din somn de victimă. Gestul necugetat îl va costa pe ucigaș 12 ani din viață, poate ultimii.

A uitat de colegul de pahar

Crima s-a petrecut în vara anului trecut. În dimineața zilei de 28 iunie, Ioan Țâstoi (71 de ani) a plecat de acasă cu nora sa, pentru a munci la vie. Pe la 11.00 a început să plouă, așa că Țâstoi a trimis-o pe femeie acasă, iar el s-a îndreptat spre o grădină pe care o avea în sat. A lucrat acolo până seara, când s-a îndreptat spre casă. S-a oprit întâi la un consătean, unde a băut cu acesta, cu G.G.I. și cu un alt localnic, N.T. După o vreme G.G.I. a plecat, dar Țâstoi și N.T. l-au însoțit. Cei trei au reînceput să bea, de această dată în bucătăria lui G.G.I. Spre ora 20.00, soția lui N.T. a venit după bărbatu-său și l-a luat acasă, lângă sticlă rămânând doar G.G.I. și Țâstoi.

La un moment dat, G.G.I. a primit un telefon de la o nepoată și a ieșit, pentru a auzi mai bine. Vorbind la telefon, a intrat în casa părinților, aflată în aceeași curte și s-a oprit în bucătărie, unde avea semnal mai bun. A vorbit la telefon până i s-a terminat bateria. A mai mâncat ceva, s-a întors acasă și s-a culcat, uitând de Țâstoi.

Bătrânul de 79 de ani a fost bătut cu sălbăticie

După aproximativ două ore, mama lui G.G.I. a mers la casa acestuia, pentru a-i duce de mâncare, așa cum proceda în fiecare zi. L-a văzut pe fiul său dormind în cameră și, în bucătărie, un bărbat întins pe jos, cu fața la perete. Nu l-a recunoscut pe Țâstoi. S-a întors acasă și i-a spus soțului, Grigore I. (79 de ani) ce văzuse. Bărbatul și-a luat bastonul și s-a îndreptat spre bucătăria fiului său pentru a vedea despre ce e vorba.

Pe la 1 noaptea, G.G.I. s-a trezit pentru a merge la toaletă. La întoarcere, a văzut că ușa bucătăriei era deschisă. Când a dat să o închidă, și-a văzut tatăl căzut într-o baltă de sânge. Încă trăia, dar nu a supraviețuit până la sosirea ambulanței. Necropsia a stabilit că bătrânul fusese bătut cu sălbăticie, suferind mai multe fracturi ale coastelor, fracturi ale oaselor feței și maxilarului, fracturi craniene și o fractură de bază de craniu. Numai acestea și ar fi fost suficiente pentru a-l ucide. Fusese însă și strâns de gât, fracturile coarnelor mari tiroidiene fiindu-i fatale.

Urmele nu erau însă de sânge

Primul suspectat a fost Țâstoi, iar probele strânse de anchetatori au indicat tot spre el. Pe pantofii săi au fost găsite urme de sânge, iar în bucătăria în care murise Grigore I. au fost găsite urme de pantofi care corespundeau cu cei purtați de inculpat. Țâstoi prezenta răni ușoare la față și mâini, pe care nu le avea atunci când bea cu prietenii. Anchetatorii au tras concluzia că în urma unui conflict spontan, Țâstoi îl atacase pe Grigore I., lovindu-l cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, probabil chiar bastonul bătrânului. Țâstoi nu și-a recunoscut fapta. Pe parcursul anchetei și al procesului, el a prezentat diverse explicații contradictorii pentru zgârieturile și vânătăile pe care le suferise. Răspunsurile date la testul cu aparatul poligraf au provocat modificări specifice comportamentului simulat. Magistrații Tribunalului nu au ezitat în a-l găsi vinovat, condamnându-l la 12 ani de închisoare, ca și la plata a 500.000 lei ca daune morale către familia victimei.

Sentința a fost contestată în fața Curții de Apel, iar avocatul lui Țâstoi a insistat asupra lipsei probelor certe care să-l lege pe Țâstoi de crimă. Era normal ca urmele pantofilor săi să fie găsite în bucătărie, câtă vreme fusese acolo. Urmele nu erau însă de sânge. Nu se demonstrase că sângele de pe pantofi și pantaloni aparțineau victimei. „Obiectul contondent” nu fusese identificat. Eventualele lovituri cu pumnii și picioarele, de regulă, nu ucid. În lipsa unei arme, putea fi vorba nu de omor, ci de lovituri cauzatoare de moarte. De altfel, victima trăia în momentul în care fusese găsită. De asemenea, putea să fi fost vorba de o legitimă apărare, ipoteză pe care Tribunalul nu o explorase. Apărarea a insinuat și posibilitatea ca autorul crimei să fi fost fiul victimei, cerând achitarea inculpatului.

Hainele erau pătate cu sânge

Schimbarea încadrării juridice a faptei a fost respinsă de instanța de apel. Numărul mare de lovituri, ca și faptul că gâtul victimei fusese sucit indicau clar intenția de a ucide, chiar dacă bastonul nu mai fusese găsit. În plus, inculpatul negase constant că ar fi autorul faptei, deci discutarea unei reîncadrări juridice nu-și avea rostul. Judecătorii au apreciat că procurorii fuseseră superficiali, comițând o gravă omisiune. Ei nu dispuseseră și analiza urmelor brune de pe pantalonii inculpatului. Această analiză a fost dispusă de Curtea de Apel, iar ea a confirmat că hainele lui Țâstoi erau pătate cu sângele lui Grigore I.

„Ținând seama de gravitatea deosebită a faptei ce a avut ca urmare decesul în mod violent și brusc al unei persoane în vârstă de 79 de ani, conduita procesuală nesinceră a inculpatului, dar și cinismul de care a dat dovadă încercând să plaseze vinovăția în sarcina fiului victimei, Curtea apreciază că nu se impune revizuirea cuantumului pedepsei”, au conchis judecătorii.

Aceștia au respins apelul declarat de Țâstoi, hotărârea Tribunalului rămânând definitivă.

Publicitate și alte recomandări video