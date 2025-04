Un singur 10 la Iași, la simularea Evaluării Naționale. O altă surpriză: doar trei de 10 la Română și nu mai puțin de 66 de 10 la Matematică

La Limba și literatura română sunt trei note de 10, în timp ce la Matematică nu mai puțin de 66 de elevi au atins punctajul maxim. Per ansamblu, rezultatele la Matematică sunt mai bune decât la Limba română, în cadrul acestei simulări.

Rezultatele probelor scrise de la simulare au fost comunicate individual elevilor. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a transmis rezultatele către fiecare unitate de învățământ atât sub forma cataloagelor cu notele finale, cât și sub forma borderourilor asociate fiecărei evaluări, cele din urmă ajungând în posesia elevilor.

Un raport al rezultatelor de la simularea națională va fi transmis de ISJ Iași luni, 7 aprilie, pentru a putea analiza procentul notelor din fiecare interval de notare. La cererea „Ziarul de Iași”, Rodica Leontieș, inspector școlar general al ISJ Iași, a transmis că există o singură medie de 10 în județ, iar numărul notelor maxime este mai mare la Matematică decât la Limba și literatura română.

„La nivelul județului Iași, la simularea Evaluării Naționale, sunt 3 note de 10 la Limba și literatura română și 66 de note de 10 la Matematică. Avem o singură medie de 10, la Colegiul Național Iași”, a precizat Rodica Leontieș.

Note mai mari la Matematică decât la Limba română, la simularea Evaluării Naționale

La nivel național, au fost 161.883 de lucrări evaluate la Limba și literatura română, iar procentul notelor mai mari sau egale cu 5 este 64,01%. Astfel, 35,17% dintre elevii de clasa a VIII-a care au susținut simularea Evaluării Naționale la Limba română au luat note din intervalul 1,00-4,99. În ceea ce privește numărul notelor de 10, au fost înregistrate 92 de punctaje maxime la Limba și literatura română, dintre care 3 sunt în județul Iași.

„Rezultatele elevilor noștri sunt bune și foarte bune. Limba și literatura română rămâne un domeniu complex, sunt evaluate diverse competențe ce vizează limba, gramatica, comunicarea, aspecte literare, de interpretare și înțelegere de text literar sau nonliterar. Contează fluența și expresivitatea redactării, coerența și precizia termenilor, înțelegerea limbajului artistic, figurat. Consider ca este necesar ca subiectele elaborate să fie mai adecvate vârstei elevilor și nivelului lor de înțelegere, a mesajelor literare complexe, uneori contrastante, care presupun experiența de lectură. În esență, un subiect destul de greu”, a declarat Camelia Gavrilă, directoarea Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași și profesoară de Limba română.

Camelia Gavrilă a mai spus că mulți elevi au avut așteptări mai mari, știind că au lucrat mult și că notele de acces la liceele performante sunt foarte mari. În plus, a constatat că notele la Matematică sunt mai bine corelate cu orizontul de așteptare al elevilor, datorită faptului că e „un domeniu precis, iar subiectele au fost mai bine echilibrate în gradația de la nivelul mediu spre nivelul superior”.

28,03% dintre canditați, la nivel național, nu au notă de trecere la Matematică

Prin comparație, la Matematică sunt note mai mari decât la Limba română. Din 161.004 de lucrări evaluate, la 71,97% dintre acestea sunt înregistrate note mai mari sau egale cu 5, la nivel național. Astfel, 28,03% dintre candidați nu au obținut notă de trecere. În total, la Matematică, sunt 581 de note de zece, dintre care 33 sunt la nivelul județului Iași.

„Notele sunt mari, sunt exact cum am anticipat. Va fi făcută mai greu departajarea la vârf. Baremul a fost foarte bine făcut, așa cum au fost și cerințele, în sensul că b-urile de la subiectul al III-lea nu le-au spus să arate că «este egal cu atât», ci a trebuit elevul să descopere valoarea. De asta nu apar diferențe între corectori, cel puțin la elevii mei nu am observat. Per total, din 60 de elevi, cred că am vreo 13 note de 10, iar la o clasă cred că am o singură notă sub 9”, a menționat Gabriela Zanoschi, profesoară de matematică la Colegiul Național din Iași.

Borderoul de corectare, „un lucru extraordinar pentru elevi”

Așa cum am precizat, informațiilor transmise chiar de Ministerul Educației și Cercetării, elevii primesc câte un borderou asociat evaluării fiecărei probe susținute. După, „rezultatele sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte”.

Profesoara Gabriela Zanoschi de la Colegiul Național din Iași a spus că acest borderou de corectare le este de folos elevilor, întrucât pot vedea exact ce anume au greșit.

„Elevii au primit borderoul întreg de corectare al celor doi evaluatori. Apar absolut toți itemii de corectare. Este punctajul pentru fiecare cerință, de la fiecare evaluator în parte, iar apoi totalul de la subiectul respectiv. Este un lucru extraordinar, pentru că elevii văd exact ce anume au greșit. Am luat problemele la care nu au obținut punctaj maxim și am refăcut problemele alături de ei”, a explicat profesoara de Matematică.

Potrivit acesteia, este al doilea an când elevii primesc borderoul de corectare. Aceștia au mai primit și anul trecut, tot la simularea organizată de Ministerul Educației.

