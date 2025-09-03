Un șofer băut care a provocat un accident rutier în Nicolina și-a încredințat ulterior mașina unui bărbat cu o alcoolemie aproape la fel de mare ca și a lui

După ce a provocat un accident, un șofer băut a încredințat mașina altuia, ceva mai treaz, dar tot cu o alcoolemie peste limita penală.

Polițiștii i-au prins pe amândoi, judecătorii i-au lăsat liberi pe ambii. Soluția a fost contestată de procurori.

Șoferii erau amândoi băuți

În seara zilei de 2 februarie, în jurul orei 19.00, Liviu Spînu se afla la volanul unui autoturism Volkswagen pe bulevardul Nicolae Iorga, îndreptându-se spre strada Silvestru. În Podul de Piatră, pe fondul vitezei și al traseului haotic pe care îl urma, el a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu bordura de pe marginea șoselei. Când polițiștii au ajuns la fața locului, l-au găsit la volanul mașinii pe Mihai Mănăstireanu.

Acesta a declarat că se afla în zonă, ca pieton, în momentul accidentului. Cum Spînu era băut, fiul acestuia îl rugase să preia mașina pentru a-l duce la domiciliu. Testarea cu aparatul Dräger a celor doi a stabilit că Spînu avea o concentrație a alcoolului în aerul expirat de 1,38 mg/litru, iar Mănăstireanu, 0,72 mg/litru. Ulterior, probele biologice au evidențiat o alcoolemie de 3,26‰ în cazul primului și de 1,47‰. În plus, Mănăstireanu nici nu avea un permis de conducere valabil. La solicitarea polițiștilor, el prezentase un permis de conducere provizoriu, eliberat de autoritățile britanice, act care nu este valabil pe teritoriul României.

Cei doi și-au recunoscut vina

Spînu și Mănăstireanu au fost trimiși în judecată pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, al doilea fiind acuzat și de conducere fără permis. Magistrații Judecătoriei au ținut cont în favoarea celor doi faptul că își recunoscuseră vina, dar și că niciunul nu avea antecedente penale. În vârstă de 57 de ani, Spînu era vatman în cadrul Companiei de Transport Public, iar Mănăstireanu (35 de ani) era bucătar. Judecătorii s-au arătat îngăduitori.

Spînu a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Mănăstireanu, la 8 luni de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și la 6 luni de detenție pentru conducere fără permis, rezultând o pedeapsă finală la 10 luni de închisoare. În cazul amândurora, executarea pedepsei a fost suspendată. Fiecare a trebuit să achite câte 1.000 de lei, cu titlul de cheltuieli judiciare.

Sentința a fost contestată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătorie, care nu au fost de acord cu pedeapsa aplicată lui Mănăstireanu. Procesul urmează să se reia în fața Curții de Apel pe 27 octombrie.

