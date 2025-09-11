Un șofer ieșean a prezentat Poliției permis auto obținut via Facebook. A fost trimis să se „răcorească”

Un șofer a încercat să-i păcălească pe polițiști prezentând un permis de conducere falsificat. Modul în care l-a obținut i-a uimit pe oamenii legii.

Permisul era unul românesc, așa că oamenilor legii, care văzuseră mii de astfel de acte, nu le-a fost greu să-și dea seama că e fals. Șoferul neinspirat va ajunge după gratii.

Permisul a costat 300 de euro

O patrulă a Poliției de Frontieră a oprit pe 11 aprilie 2021 un Opel Astra G care se îndrepta dinspre Chiperești spre Tomești. Șoferul a prezentat la control cartea de identitate, cartea de identitate a autovehiculului, certificatul de înmatriculare și un permis de conducere eliberat teoretic pe 18 decembrie 2020.

Având suspiciuni cu privire la autenticitatea actului, polițiștii au verificat baza de date, constatând că seria permisului aparținea de fapt altuia, eliberat în 2016. De altfel, Neculai Albu, șoferul, nu figura în baza de date ca fiind posesor al unui permis de conducere. Luat la întrebări, șoferul a mărturisit că achiziționase permisul contra sumei de 300 de euro de la o persoană pe care o contactase pe Facebook.

I s-a interzis să se mai urce la volan timp de trei ani

Albu a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis și uz de fals. După cum au constatat judecătorii, pe numele său se mai află deschis un dosar penal vizând tot conducerea fără permis, ceea ce arăta că fapta era departe de a fi una izolată. De altfel, Albu mai fusese condamnat o dată, în 2021, tot pentru conducere fără permis. La data respectivă, pedeapsa stabilită fusese de 8 luni de închisoare, dar cu suspendare.

Ca urmare, suspendarea pedepsei a fost revocată, iar prima pedeapsă a fost contopită cu cea stabilită de judecători pentru noua faptă. A rezultat o pedeapsă finală de un an, 10 luni și 20 de zile de închisoare, aceasta urmând însă a fi executată în regim de detenție. De asemenea, lui Albu i s-a interzis să se mai urce la volan timp de trei ani după liberare.

Sentința a fost contestată de Albu în fața Curții de Apel. Această instanță va reanaliza dosarul pe 6 octombrie.

