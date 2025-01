Un șofer care tot insista cu alcoolul la volan a fost trimis până la urmă să mediteze după gratii la faptele sale

În seara zilei de 28 mai a anului trecut, șoferul unui Opel a oprit la trecerea de pietoni din dreptul stației de tramvai Baza 3 de pe calea Chișinăului. O femeie se angajase în traversare, deși semaforul destinat pietonilor se afla pe culoarea roșie. Ploaia puternică de la acea oră l-a împiedicat pe șoferul unei autoutilitare Mercedes să frâneze în timp util, acesta acroșând Opelul.

Șoferul băut nici nu a încercat să frâneze

Următoarea mașină, un BMW, a reușit să oprească în spatele Mercedes-ului. Șoferul a mai apucat să vadă în oglinda retrovizoare apropiindu-se un Volkswagen Passat, condus cu o viteză excesivă de Fănel Rotaru. Acesta nici nu a încercat să frâneze, lovind puternic partea din dreapta-spate a BMW-ului. Acesta a fost proiectat în Mercedes-ul din față.

Accidentul în lanț s-a soldat cu rănirea șoferului Mercedes-ului. La rându-i, Rotaru a fost rănit superficial în zona capului, ceilalți participanți la incident scăpând nevătămați. Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că Rotaru era băut, acesta prezentând o concentrație a alcoolului în aerul expirat de 1,29‰. Prima probă de sânge recoltată de la el a indicat o alcoolemie de 2,81‰. Ca urmare, a fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În urmă cu zece ani a scăpat ușor

În vârstă de 57 de ani, Rotaru nu se afla la prima abatere de la lege. În 2015 fusese condamnat la un an de închisoare tot pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Executarea pedepsei fusese suspendată, dar rămăsese fără permis. Îl obținuse din nou în 2019. Magistrații Judecătoriei au apreciat însă că nu învățase nimic din condamnarea precedentă, ceea ce impunea aplicarea unei pedepse cu executarea în regim de detenție. Rotaru a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare, fiindu-i de asemenea interzis să se mai urce la volan timp de patru ani.

Sentința Judecătoriei a fost contestată de Rotaru în fața Curții de Apel. Procesul se va relua la mijlocul lunii viitoare.

