Un șofer prins fără permis a fost iertat de judecători pe motiv că mergea să-și vadă fiul la spital, în Iași

Un moldo-român a fost iertat de judecători după ce a fost prins conducând fără permis. Argumentul său, că se grăbea să-și vadă fiul la spital a fost acceptat de Judecătoria Răducăneni. Nu însă și de procurori, care au declarat apel.

Autoturismul Skoda condus de Anatolie B. a fost oprit de polițiști întrucât circula cu o viteză prea mare pe DN 28, pe raza comunei Răducăneni. Polițiștii nu au putut să-i rețină însă permisul, întrucât șoferul, cu dublă cetățenie, moldovenească și românească, nu mai avea așa ceva. Îi fusese deja reținut pentru că, într-o altă împrejurare, condusese cu dreptul de a conduce suspendat. Anatolie B. a spus anchetatorilor că știa că nu are dreptul de a conduce, dar era grăbit să ajungă la Iași. Fiul său fusese rănit într-un accident rutier și se afla internat la Spitalul „Sf. Spiridon”.

Explicațiile oferite de șofer nu l-au scutit pe acesta de la a fi trimis în judecată pentru conducere fără permis. În schimb, ele au avut efect asupra magistraților Judecătoriei Răducăneni. Aceștia au apreciat că bărbatul de 53 de ani, fără antecedente penale și integrat social, nu prezintă un potențial infracțional ridicat. Fapta sa reprezenta o excepție în comportamentul său, ceea ce nu făcea necesară aplicarea unei pedepse. Judecătorii au considerat că un simplu avertisment este suficient pentru a i se atrage atenția asupra posibilelor consecințe ale altor fapte de același fel.

Soluția judecătorilor nu a fost pe placul procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, care au contestat-o. Curtea de Apel urmează să reanalizeze dosarul pe 20 noiembrie.

