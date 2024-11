Un start-up IT din Iași, rol major în promovarea controversatului Călin Georgescu

Zeci de influenceri din România au derulat pe TikTok, de la începutul lunii noiembrie, o campanie de îndemn la vot pentru un „candidat ideal la prezidențiale”. Acesta nu a fost numit, dar a fost descris sub un hashtag comun #echilibrușiverticalitate. Expert Forum spune că este vorba despre Călin Georgescu.

Campania de pe TikTok a fost derulată prin intermediul unei platforme de publicitate, Fame Up din Iași, fondată de Ionuț Pătrășcoiu. Publicația HotNews scrie că l-a contactat, dar acesta a refuzat să vorbească cu jurnaliștii.

Din septembrie 2024, până în luna noiembrie inclusiv, hashtag-ul #călingeorgescu a câștigat 120 de milioane de vizualizări pe rețeaua de socializare, potrivit Expert Forum.

TikTok pretinde că nu acceptă reclame politice plătite, potrivit propriei politici de conținut afișate pe site.

Influencerii îl descriu pe „candidatul ideal”, după „un script copy-paste”, „fără a-l nominaliza, dar folosind caracterizările pe care și le face chiar Călin Georgescu. Campania „mizează pe ideea unui președinte care crede în neutralitate, vertical, reciclând practic mesajele lui Călin Georgescu din campania de pe TikTok”, scrie în raportul Expert Forum.

„Partea interesantă a acestui mesaj e că nu menționează numele lui Georgescu explicit, deci se suprapune şi cu aşteptările publicului AUR, ceea ce duce la o competiție a absurdului între fanii care se contrazic în comentariile trendului #echilibrușiverticalitate în privinţa omului care trebuie, de fapt, votat”, mai scrie în raport.

„Eu v-am încurajat să mergeți la vot, indiferent de persoana pe care o susțineți și pe care o votați. Nu vă pot influența această decizie, nici nu vreau, că până la urmă fiecare votează persoana care crede că ar fi cel mai bun președinte. Dar ce calități trebuie să îndeplinească următorul nostru președinte?”, își începe Marius Cătălin un mesaj video pe TikTok.

Influencerul are peste 814.000 de urmăritori pe TikTok și face, în general, conținut cu provocări și videoclipuri despre mașini. Videoclipul lui era marcat ca fiind „parteneriat plătit”, iar în descriere se regăsesc „#echilibrușiverticalitate” și „#prezidențiale2024”.

Contactat de HotNews.ro, Marius Cătălin a explicat că este vorba despre o campanie plătită care a fost făcută pe aplicația Fame Up ca un anunț, însă nu a fost atribuită unui utilizator, nume de candidat sau de partid.

Fame Up este o aplicație care conectează creatorii de conținut cu branduri care propun diferite colaborări.

Creatorul de conținut a spus că a existat un script trimis împreună cu oferta de colaborare, din care „influencerul alege ceea ce vrea să spună din acel script pentru că așa funcționează orice campanie”.

Campaniile au fost publicate de două agenții, Fundament Campaign și Progresia Campaign, conform anunțurilor făcute publice pe Fame Up.

Influencerii erau plătiți pentru aceste videoclipuri în funcție de numărul de urmăritori pe care îl au. Banii erau intermediați de Fame Up, adică cei care au făcut campania primeau în portofelul lor virtual din aplicație, o sumă de bani, fără să știe cine este sursa. Citește mai mult pe hotnews.ro.

