Un student de 22 de ani a murit în somn, lângă iubita sa, în condiții misterioase, la Iași

Un tânăr de 22 de ani din comuna Pădureni, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie.

Cosmin Carp a fost găsit în stop cardio-respirator de echipajul medical chemat de logodnica sa, care a observat că acesta avea dificultăți de respirație în timp ce dormea. În ciuda manevrelor de resuscitare, tânărul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat la fața locului, scrie vremeanoua.ro.

Cazul a generat un val de reacții în rândul apropiaților și cunoscuților, care spun că tânărul nu avea probleme medicale cunoscute. Potrivit acestora, Cosmin nu consuma alcool sau droguri și nu se confrunta cu nicio afecțiune gravă.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma autopsiei. În prezent, nu există suspiciuni de moarte violentă.

Cosmin era cunoscut în comunitate ca un tânăr muncitor și serios. Familia sa investise deja în cumpărarea unui teren pentru viitorul atelier auto pe care intenționa să-l deschidă după terminarea facultății.

Moartea sa a produs un șoc în Pădureni și în rândul colegilor de la Iași, care și-au exprimat regretul în mediul online și au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

