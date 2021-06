Un tânăr de 17 ani, beat, a provocat un grav accident rutier

Din primele informaţii rezultă că minorul a ieşit de pe drumul secundar dinspre Capu Câmpului pe DN 17 fără a se asigura, practic în faţa camionului care circula regulamentar. Şoferul vehiculului greu a încercat să evite impactul şi a pătruns uşor pe sens opus, unde a lovit întâi o autoutilitară Dacia, în impact fiind angrenată şi o autoutilitară Fiat, care venea din spatele Daciei. Cel mai puternic a resimţit impactul şoferul de pe Dacie, maşină care a fost prinsă practic între camion şi cea din spate.

Revenind la minorul de 17 ani, poliţiştii au constatat că este băut, având concentraţia de 0,79 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Marian Adrian M., tânărul de 17 ani, este din Lunca - Botoşani, şi urma să fie pus sub acuzare pentru trei infracţiuni: conducere fără permis, conducere sub influenţa alcoolului şi furt (cu privire la maşina la volanul căreia s-a urcat, fără acordul posesorului). Tânărul urma să fie audiat, fiind luată în calcul emiterea unei ordonanţe de reţinere. Vom reveni cu amănunte.

SURSA: monitorulsv.ro