Un tânăr de 19 ani a murit după un accident petrecut într-o baie publică

Adelin Petru Bogasiu se afla duminică, 11 iulie, pe insula Polvese, de pe Lacul Trasimeno, împreună cu familia sa.

În jurul orei 17:00 a intrat în baia publică de lângă barul de pe plajă. Nu se știe cu exactitate dacă băiatul s-a sprijinit de chiuvetă, cert este că chiuveta a căzut, s-a spart și i-a tăiat vena safenă de la picior.Hemoragia nu i-a lăsat lui Adelin nicio șansă de supraviețuire.

„Am intrat în baie și l-am văzut pe băiat la pământ, într-un lac de sânge”, a povestit un bărbat pentru La Nazione.

„Era încă viu, dar începea să-și piardă cunoștința, lângă el se afla chiuveta spartă. La început nu am înțeles de unde provenea tot acel sânge, deoarece rana era în spatele coapsei. Am rămas cu el tot timpul, apăsând cu prosopul pe rană, în așteptarea ajutoarelor. Un timp care mi s-a părut infinit de lung.Au sosit două fete, una dintre ele a spus că este asistentă medicală la 118, știa ce să facă. Am mereu acele imagini în fața ochilor și mă gândesc la părinții care erau acolo și sperau că fiul lor va fi salvat”, a mai spus martorul.

Din nefericire, Adelin a murit câteva ore mai târziu la spitalul Santa Maria della Misericordia, din Perugia, în ciuda transfuziilor de sânge și a eforturilor pe care medicii le-au făcut pentru a-l salva.

Tragedia a îndurerat întreaga comunitate.

Pe insula Polvese, la locul accidentului a sosit și elicopterul, dar medicii i-au aplicat o transfuzie de sânge direct la fața locului, fizicul băiatului era deja foarte slăbit.

Carabinierii din Città della Pieve s-au ocupat de caz și au ordonat verificări tehnice privind condițiile în care se află obiectele sanitare din dotare.

Sursa: gandul.info