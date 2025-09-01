Un tânăr de 21 de ani s-ar fi aruncat în fața trenului, în zona Galata. Totul a pornit de la o poveste de dragoste

Duminică seară, 31 august, Iașul a fost martorul unei noi tragedii produse pe calea ferată. Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi ales să se arunce în fața unui tren, pe fondul unei povești de dragoste. Incidentul s-a produs în jurul orei 22.45, în spatele fostului restaurant Bavaria, la aproximativ 100 de metri de trecerea de cale ferată care desparte Galata de Podul de Piatră.

Potrivit martorilor, băiatul ar fi stat pe marginea șinelor, așteptând garnitura care circula pe ruta Iași – București. Impactul a fost fatal.

„La data de 31 august, în jurul orei 22.45, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Iași au fost sesizați cu privire la faptul că un tren care circula pe ruta Iași – București a surprins și accidentat o persoană cu identitate necunoscută. Victima a fost identificată, stabilindu-se că este vorba de un tânăr, de 21 ani, din municipiul Iași. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul”, au transmis reprezentanții Poliției Iași. Echipa medicală ajunsă la fața locului nu a mai putut face nimic pentru tânăr, decât să declare decesul și să anunțe familia tânărului.

Săptămâna trecută, o altă tragedie a avut loc într-o familie din Brătuleni. Un bărbat de 58 de ani a murit joi seară după ce a fost acroșat de tren, la o trecere de cale ferată din zona magazinului Metro.

Se pare că bărbatul și-a premeditat fapta după mai multe discuții controverse cu familia, după cum au spus martorii. Aceștia l-ar fi auzit vorbind la telefon cu puțin timp înainte de a recurge la gestul său. Bărbatul locuia în Brătuleni, iar cu puțin înainte de a se arunca în fața trenului, acesta ar fi consumat o sticlă cu alcool. El a sărit în fața unui tren care tocmai intra în Iași. Criminaliștii au găsit în buzunarele sinucigașiului câteva bancnote și un telefon mobil, care vor fi predate familiei la sfârșitul anchetei.

Echipa medicală ajunsă la fața locului nu a putut să facă nimic pentru ieșean și a fost declarat decesul iar polițiștii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele și au deschis un dosar penal.

