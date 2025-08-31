Un tânăr ieșean care a șantajat sexual o elevă cu poze sexi ale ei scapă de închisoare grație deciziilor controversate ale Curții Constituționale

Condamnat după ce șantajase o fată cu dezvăluirea unor fotografii indecente, un tânăr a scăpat aproape basma curată. Sentința deja foarte blândă a Judecătoriei a fost redusă semnificativ de Curtea de Apel. Timpul în care procurorii au ținut dosarul în sertar, ca și cel pierdut degeaba în instanță a făcut ca o bună parte a faptelor să se prescrie.

În perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020, Ana C. (15 ani), avusese o relație de prietenie cu un coleg de școală în vârstă de 14 ani. În decembrie, la solicitarea băiatului, i-a trimis șase fotografii în care apărea îmbrăcată doar cu pantaloni scurți și sutien, într-una își acoperea sânii cu mâinile, iar în alta era complet dezbrăcată, având totuși fața acoperită cu o pictogramă. La scurt timp după încheierea relației dintre cei doi, băiatul i-a trimis unui văr, Valentin Botezatu (18 ani), fotografiile primite de la Ana C. Botezatu a încercat să profite de ocazie, șantajând-o pe fată, respectiv cerându-i să-i trimită un film cu ea goală. În caz contrar, o amenința să arate părinților ei fotografiile. Fata nu a cedat șantajului, ci i-a povestit tatălui său cele întâmplate, iar cazul a ajuns pe mâna procurorilor.

Timpi uriași în instanțe

Botezatu a fost acuzat de șantaj, dar și de influențarea declarațiilor. În cursul anchetei, încercase să-și convingă vărul să spună că el trimisese fetei mesajele de amenințare. Dosarul a fost înaintat însă Judecătoriei abia în iunie 2023, la peste trei ani de la comiterea faptelor. O decizie adoptată în mai 2022 de Curtea Constituțională înjumătățise practic termenele de prescripție a răspunderii penale. Dacă apucau să treacă mai mult de cinci ani de la comiterea faptelor de care fusese acuzat, Botezatu putea sta liniștit.

Judecătoria a avut nevoie de aproape doi ani pentru a se pronunța, condamnându-l pe Botezatu la un an de închisoare pentru șantaj și la șase luni pentru influențarea declarațiilor. Pedeapsa stabilită pentru șantaj era practic cea minimă prevăzută de Codul Penal, judecătorii tratând cazul mai mult ca pe un teribilism adolescentin. În cazul influențării declarațiilor, magistrații reușiseră chiar performanța de a da o pedeapsă mai mică decât minimul posibil prin lege. Prin contopirea celor două pedepse, a rezultat o condamnare la un an și două luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Sentința Judecătoriei a fost contestată de Botezatu. Reducerea unei pedepse deja foarte ușoare era practic imposibilă, dar exista posibilitatea de a scăpa complet de pedeapsă, dacă reușea să prelungească dezbaterile în instanță suficient de mult. Termenul de prescripție pentru șantaj urma să se împlinească pe 4 aprilie acest an. Pentru influențarea declarațiilor, pe 31 octombrie.

Judecătorii instanței de control judiciar s-au scărpinat nedumeriți în cap

Sentința Judecătoriei fusese pronunțată la limită, pe 3 aprilie. Până să ajungă dosarul la Curtea de Apel, termenul de prescripție pentru șantaj se împlinise deja, iar magistrații nu au putut face altceva decât să constate că trebuie să taie un an din pedeapsă, respectiv condamnarea pentru șantaj.

În privința infracțiunii de influențare a declarațiilor, judecătorii instanței de control judiciar s-au scărpinat nedumeriți în cap. Minimul de pedeapsă stabilit de Codul Penal este de un an. El poate scădea cu o treime, dacă inculpatul își recunoaște vina. Așa se și întâmplase, deci minimul devenea 8 luni. O scădere suplimentară era posibilă, în cazul reținerii vreunei circumstanțe atenuante. Acest lucru însă nu se întâmplase. Totuși, Judecătoria îl condamnase pe Botezatu la doar șase luni de închisoare, față de un minim de 8 luni. Greșeala trecuse neobservată de procurori, care nu făcuseră și ei apel împotriva sentinței. Magistrații Curții de Apel nu puteau corecta din oficiu eroarea, pentru că ar fi însemnat să agraveze situația inculpatului în cadrul propriului său apel, fapt interzis de lege. Judecătorii nu au putut face mai mult decât să mențină pedeapsa inițială. Botezatu a fost condamnat astfel la șase luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Decizia Curții de Apel este definitivă.

