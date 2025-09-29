Un tânăr inginer IT angajat la o cunoscută multinațională din Iași, condamnat la închisoare cu executare pentru trafic de droguri

Sufocați de dosare, procurorii și judecătorii au apăsat pedala de accelerație în cazurile de trafic de droguri. Un ieșean implicat în acest trafic și-a cumpărat marfa în ianuarie, în aprilie era deja trimis în judecată, iar la sfârșitul săptămânii trecute, a fost condamnat.

De la începutul anului, magistrații Tribunalului au pronunțat 42 de sentințe în dosare privind traficul de droguri, în medie, câte una pe săptămână. Cazul lui Robert Pușcalău este distinct de altele prin faptul că nu a fost vorba de un traficant tipic, ci de un inginer IT la o multinațională cu 340.000 de angajați în toată lumea și cu operațiuni desfășurate și la Iași.

Drogurile au fost înlocuite cu sare

În vârstă de 26 de ani și angajat ca inginer IT la compania Capgemini, Robert Pușcalău a intrat în vizorul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în noiembrie anul trecut, când s-a aflat că tânărul urmează să primească din Franța un colet cu droguri. Informația era suficientă pentru emiterea ordonanței de percheziționare provizorie a coletului.

Coletul a plecat din Toulouse pe 28 ianuarie, pe 29 se afla la Otopeni, iar în ziua următoare a ajuns la Iași. În dimineața zilei de 30 ianuarie, anchetatorii s-au prezentat la punctul de lucru al FedEx din Metalurgie și au preluat coletul. În interior s-au găsit 14,9 grame de ketamină și 107,5 grame de 2-MMC, derivat sintetic al unui alcaloid. Substanțele au fost înlocuite cu sare, iar coletul a fost repus în circuit. Curierul s-a prezentat la destinație, Pușcalău a coborât din bloc la 14.29, iar două minute mai târziu a fost oprit și legitimat de polițiști.

A plătit cu criptomonede

Inițial, tânărul a susținut că ridicase coletul la rugămintea unor persoane necunoscute, urmând să-l predea altora. Convorbirile de pe telefonul său confirmau însă implicarea sa în traficul de droguri. El fusese cel care negociase tipurile de droguri, modalitatea de plată, adresa la care urma să fie trimis coletul, plasase comanda și făcuse plata în criptomonede. Tot din discuțiile reținute în memoria telefonului a rezultat că intenționa să revândă drogurile, cu prețul de 100 lei/gram.

De la domiciliul lui Pușcalău au fost ridicate pungi și recipiente cu materie vegetală, un grinder, trei bancnote de un leu și -10 lei rulate, cu urme de pulberi albe și ambalaje ce prezentau reziduuri de droguri. „Raportul de constatare a confirmat că probele ridicate conțineau: cantități mici de cannabis, amfetamină, MDMA, 3-CMC, 2-MMC, urme de THC, CBD, HHC, CBN, și un comprimat cu Modafinil, substanță dopantă și psihoactivă nouă”, au reținut magistrații Tribunalului din rechizitoriul procurorilor. Judecătorii au subliniat paleta largă de substanțe găsite, ajungând la concluzia că drogurile reprezentau o preocupare constantă pentru tânăr, iar acesta era „destul de implicat” în achiziționarea și vânzarea de narcotice.

Apărarea a invocat un eșec în dragoste

Procurorii nu au documentat tranzacții de droguri făcute de Pușcalău, dar declarațiile martorilor citați în instanță au confirmat că achiziționaseră substanțe stupefiante de la acesta, iar în unele situații, acesta le distribuise gratuit. De altfel, în fața instanței, tânărul și-a recunoscut faptele. În cursul procesului, apărarea a invocat o „vulnerabilitate psihică” a inculpatului, determinată de eșecul unei logodne. Ea nu a fost însă demonstrată și, chiar dacă ar fi fost reală, ruperea unei logodne nu putea constitui o circumstanță atenuantă.

În schimb, judecătorii au reținut în favoarea tânărului integrarea socială și profesională a acestuia, lipsa antecedentelor penale și implicarea sa în acțiuni de voluntariat. În acest sens, Pușcalău a depus caracterizări favorabile din partea organizației „Cercetașii României” și chiar a poliției. El a fost condamnat pentru introducere în țară de droguri de risc, trafic de droguri de risc și operațiuni cu substanțe psihoactive la un total de 3 ani și 5 luni de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată în regim de detenție. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată în apel.

