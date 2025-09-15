Un vânzător de mandarine care nu îndeplinea toate condițiile legale a scăpat de o amendată dată de Fisc datorită unei chichițe juridice de care funcționarii nu au ținut cont

Întors în țară după doi ani de absență, un ieșean a fost întâmpinat cu o amendă severă pentru marfa transportată. A cerut să fie exonerat de plata ei, pentru că habar nu avea de modificările legale survenite în timpul absenței sale.

Un astfel de argument nu are valoare în ochii judecătorilor, dar aceștia au anulat totuși amenda.

Amendă de două ori mai mare față de valoarea mărfii

În plângerea adresată judecătorilor, Costel R. a precizat că își înființase în 2019 o întreprindere individuală în Glodenii Gândului, pe care nu a avut însă nicio activitate comercială. În cursul anilor 2022 și 2023 fusese plecat la muncă în străinătate. Revenise în țară pe 21 noiembrie 2023, transportând 4,36 tone de mandarine pe care le cumpărase legal, contra sumei de 1.962 euro. La trecerea frontierei, i se ceruse codul UIT, pe care însă nu îl avea. Nu știuse de introducerea acestuia. Urmarea fusese o amendă de 30.000 de lei aplicată de ANAF.

Conform legii, lipsa codului UIT la intrarea în vamă, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat, cum sunt și fructele exotice, se sancționează cu o amendă cuprinsă între 10.000 și 50.000 lei pentru persoanele fizice și între 20.000 lei și 100.000 lei pentru persoanele juridice. Faptul că Costel R. nu cunoștea legea nu putea reprezenta o scuză. Procesul-verbal prezenta însă o problemă de fond: fusese amendată întreprinderea individuală R.S. Costel, nu persoana fizică Costel R. Or, subiectul activ al unei contravenții, autorul acesteia, poate fi doar o persoană fizică sau una juridică, întrucât răspunderea contravențională este una personală.

„Nu conferă acesteia personalitate juridică”

Costel R. nu fusese amendat, iar întreprinderea sa individuală nu era o persoană juridică, lucru pe care angajații ANAF ar fi trebuit să-l cunoască.

„Prin înregistrarea în registrul comerțului, întreprinderea individuală dobândește dreptul de a desfășura activități cu caracter economic, iar nu statut de persoană juridică. Persoana fizică autorizată reprezintă doar o formă de exercitare a unei activităţi economice, desfăşurată de o persoană fizică, individual şi independent. Formalitatea înregistrării și autorizării persoanei fizice autorizate nu conferă acesteia personalitate juridică, ci asigură doar publicitatea desfășurării unei activități economice în regim organizat”, au explicat magistrații.

Aceștia au admis plângerea contravențională depusă de Costel R., dispunând anularea procesului-verbal întocmit de inspectorii ANAF. Sentința a fost contestată de ANAF, dosarul intrând pe rolul Tribunalului.

