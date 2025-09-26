Într-o lume normală, n-ar exista nici un fel de semne de întrebare privind votul de duminică din Republica Moldova. Un vot crucial, suntem cu toții de acord. N-am prevăzut însă amploarea și intensitatea propagandei rusești și, mai ales, agresivitatea cozilor de topor (sau, dacă preferați, a idioților utili) care, în România, s-au pus în slujba Kremlinului. E o realitate tristă și care în urmă cu decenii, în epoca „podului de flori”, părea o idee absurdă.

Mulți dintre compatrioții noștri se informează de pe niște site-uri ce răspândesc venin și deformează sistematic adevărul. Mă refer la Gândul, la Evenimentul zilei, la postul TV Realitatea, ca să nu mai spun de presiunea mediatică permanentă pe care o exercită câțiva foști ziariști, ajunși acum profesioniști ai minciunii – Cristoiu, Tucă, Turcescu etc. Pe aceste canale s-a indus, de exemplu, convingerea că România dă Ucrainei sume uriașe de bani, asta în timp ce poporul suferă și e victima unui sinistru program de austeritate. De aici – ura (cred că nu e un cuvânt deplasat) față de ucraineni și, prin ricoșeu, simpatia față de Rusia. Gândind astfel, oamenii dau dovadă de o flagrantă lipsă de compasiune și de umanitate. Pe de altă parte, a afișa sentimente de prietenie față de Rusia e semn de orbire și de ignorare crasă a istoriei. Plus că în momentul de față la Kremlin domnește un satrap, crud și cinic, șiret și fățarnic. Culmea e că tot cei ce reclamă că dăm Ucrainei prea mulți bani susțin că facem Moldovei concesii financiare nejustificate, privind prețul curentului electric de pildă. Asta în timp ce, nu-i așa, românii suferă, se confruntă cu privațiuni tot mai apăsătoare etc. Cum poți să ai tupeul să condamni un ajutor pe care țara ta îl dă „fraților de peste Prut” (acesta e, știm bine, clișeul de neocolit)? E o probă de meschinărie îngrozitoare, descalificantă din punct de vedere uman.

Propaganda rusească, prin trompetele ei din România, face tot posibilul să o discrediteze pe Maia Sandu. Răspândește fel de fel de inepții, pune placa cu Soros, minimalizează sau chiar trece sub tăcere succesele ei în plan internațional. Acum câteva zile, la unul din posturile TV de cel mai jos nivel, un individ ce se pretinde analist politic și care a devenit celebru fiindcă venea mereu cu laptopul în studio repeta papagalicește, în bătaie de joc, „Maia, Maia, Maia”. Probabil chiar credea că are umor. Or, Maia Sandu e o personalitate puternică, o voce care a reușit să se impună, în pofida tuturor obstacolelor și loviturilor sub centură. E fabulos cum această ființă aparent fragilă a izbutit să țină piept atâtor atacuri și diversiuni.

Și da, Maia Sandu poate înscrie Moldova pe un drum european. Are nevoie însă de un parlament care să o susțină și să-i pună în practică idealurile și convingerile. Eu sper că forțele sănătoase ale Moldovei vor avea cuvântul decisiv duminică și că moldovenii se vor mobiliza, arătând că au înțeles care este miza acestui scrutin.

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

Publicitate și alte recomandări video