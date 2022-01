Un vot surpriză. Cade jongleria Bârliba-Ghiocel din centrul Iașului

Un vot surpriză, în conducerea celui mai mare spital din Moldova, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii: Spitalul „Sfântul Spiridon”. Consiliul de Administraţie al unităţii medicale ieşene a frânat complet controversatul proiect prin care o companie înfiinţată chiar înaintea atribuirii contractului, în anul 2017 - XYZ Stream SRL - a obţinut două spaţii de 80 de metri pătraţi chiar la intrarea în Ambulatoriul Spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi. Este vorba de spaţiul verde din stânga şi din dreapta scărilor ce duc spre intrarea în Ambulatoriu (aşa-numita clădire a Policlinicii mari), din zona din spatele Statuii Libertăţii.

Conform informaţiilor obţinute de „Ziarul de Iaşi”, compania XYZ Stream SRL, care are concesionate spaţiile respective, a solicitat prelungirea termenelor de execuţie pentru lucrările de amenajare a spaţiilor, dincolo de ce era prevăzut în contract. Mai mult, reprezentanţii firmei au dorit şi schimbarea destinaţiei: din magazine cu produse alimentare şi nealimentare, aşa cum era anunţat în 2018, voiau să construiască farmacii. Consiliul de Administraţie al unităţii medicale a respins ambele solicitări ale companiei, şi a constatat că termenii din contractul semnat nu au fost respectaţi de nicio formă. În următoarea şedinţă de CA, care va avea loc săptămânile viitoare, se va decide, alături de managementul spitalului, care sunt paşii următori cu privire la oportunitatea concesionării spaţiilor respective. „Ziarul de Iaşi” a încercat să ia legătura cu managerul Spitalului „Sf. Spiridon”, dar acesta nu a vrut să comenteze acum acest subiect. De menţionat că respectivul contract controversat a fost semnat în mandatul fostului manager al spitalului, economist Ioan Bârliba, cel despre care s-a spus la acel moment că favorizează în mod făţiş pe oamenii din spatele acelei firme nou înfiinţate.

Captură din schiță: încercuite, cele două terenuri de câte 80 de metri pătrați de la intrarea în Ambulatoriu

O firmă fără experienţă, legături cu familia Asimionesei

De altfel, licitaţia organizată în 2018 a ridicat multe semne de întrebare, de la preţul surprinzător de mic obţinut de companie, la oportunitatea concesionării unui astfel de spaţiu, în centrul oraşului, unde este oricum deficit de spaţiu verde. Totul cu largul concurs al Primăriei şi Consiliului Local. În 2018, publicaţia Reporteris scria că în spatele companiei câştigătoare a licitaţiei se află familia lui Ghiocel Asimionesei, cea care controlează controversata publicaţie Bună Ziua Iaşi. Ghiocel Asimionesei are şi o condamnare pentru şantaj prin presă, din anii în care îşi asuma public controlul asupra publicaţiei familiei. De altfel, firma XYZ Stream SRL, care are în concesiune spaţiile din stânga şi din dreapta intrării în Ambulatoriu, a fost creată de tânărul Răzvan Şalaru, care, la vârsta de numai 20 de ani în 2018, era în realitate un simplu angajat al publicaţiei Bună Ziua Iaşi şi al familiei Asimionesei.

La momentul atribuirii concesiunii, Reporteris publica un articol în care arăta că, în fapt, sediul firmei câştigătoare era în acelaşi loc cu cel al firmei care gestionează publicaţia locală: pe Calea Chişinăului nr. 22. Astăzi, legătura între cele două companii e întărită de faptul că ambele au sediu în Piaţa Unirii nr. 9, unde este în momentul acesta sediul redacţiei Bună Ziua Iaşi.

Trebuia amenajat Ambulatoriul: în trei ani nu s-a făcut nimic

După momentul câştigării licitaţiei, compania urma să plătească o sumă de doar 5 euro pe metru pătrat pe lună. În plus, îşi luase şi angajamentul că va investi pentru a schimba geamurile de la faţada Ambulatoriului, şi că urma să aducă îmbunătăţiri şi amenajări la spaţiul verde de la intrarea în unitatea medicală. Niciun pas nu a fost făcut în acest sens până acum: intrarea în ambulatoriu pe zona centrală, unde erau prevăzute şi spaţiile respective, arată şi acum exact la fel ca în februarie 2018, când a fost câştigată licitaţia. Dacă nu cumva şi mai rău, între timp, pentru că nimic altceva nu s-a făcut decât s-a degradat. Şi felul în care a fost organizată licitaţia ridică mari semne de întrebare. Managerul spitalului de la momentul respectiv, ec. Ioan Bârliba, a declarat în 2018 că terenul în cauză aparţine domeniului public, nu spitalului, dar unitatea medicală a organizat licitaţia ca urmare a unei solicitări venite de la administraţia locală. Or, se ştie că Ghiocel Asimionesei a avut şi are influenţă asupra oamenilor din preajma primarului Mihai Chirica şi chiar a primarului. „În comisie a fost un reprezentant de la municipalitate (...) Acolo se intenţionează realizarea unui magazin cu produse alimentare şi nealimentare, fără vânzare de alcool sau tutun, fiind lipite de o unitate medicală”, a spus după momentul atribuirii managerul de atunci, Ioan Bârliba. Rămâne, aşadar, de văzut ce va decide noua conducere a spitalului pentru terenul respectiv.

FOTO: reporteris.ro