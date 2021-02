Una dintre cele mai scumpe mașini din lume - un Mercedes C-Class. Știți de ce?

Un Mercedes C-Class mai scump decat un Bentley, Ferrari, Porsche si Lamborghini la un loc? Nu este niciun fel de gluma sau exagerare.

Chiar daca arata ca oricare alt Mercedes C-Class de ultima generatie, cu o caroserie in cinci portiere, acest C43 AMG surprins de curand pe strazile orasului Melbourne din Australia vine cu un "tuning" care ii creste valoarea de cel putin 10 - 15 ori. Este vorba, mai precis, despre numarul de inmatriculare care consta in cifra "1".

Introdusa acum aproape noua decenii, in cursul anului 1932, respectiva placuta a iscat nenumarate certuri si discutii aprinse intre autoritatile statului Victoria, atat seful politiei, cat si premierul si chiar guvernatorul dorind sa-l foloseasca.

Drept urmare, numarul de inmatriculare care consta in cifra "1" a fost scos, in cele din urma, din circulatie si pus spre pastrare. Pana la mijlocul decadei 1980, atunci cand a fost vandut pentru prima oara, la licitatie, cu suma de 165.000 de dolari australieni, care reprezinta undeva in jurul a 125.000 de dolari americani - la cursul de schimb al zilei de astazi, ce este drept.