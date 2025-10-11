MICA PUBLICITATE
SPORT

Una rece, alta caldă pentru Politehnica Iași în testele de azi de peste Prut

De Ovidiu MINEA
sâmbătă, 11 octombrie 2025, 15:10
Una rece, alta caldă pentru Politehnica Iași în testele de azi de peste Prut

Politehnica Iași a disputat astăzi două meciuri amicale la Tiraspol, în Republica Moldova. De la ora 11:00, pe terenul III al Complexului Șerif, Poli s-a confruntat cu liderul primei ligi moldovene, Șerif Tiraspol.

Rezultatul partidei cu echipa la care joacă și fostul jucător ieșean Luis Phelipe a fost 3-0 (2-0) pentru gazde. Conform oficialilor ieșeni, antrenorul oaspeților, Anthony „Tony” Da Silva, a mizat pe Niga – Opriș, Inglada (46 R. Farcaș), Cestor, A. Dumitru – Ghindovean, Vidakovic (65 D. Ciobanu), D Iancu (60 Alceus) – Ștefanovici, S. Camara (60 Tiehi), Ofori.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Imediat după disputa cu Șerif, pe terenul IV al bazei lui Șerif, Poli s-a duelat cu Dacia Buiucani, grupare care ocupă poziția a VI-a în elită Moldovei, eșalon unde sunt prezente opt cluburi. Ieșenii s-au impus în al doilea test al zilei cu 2-0 (0-0) grație reușitelor semnate de Bruninho (52, 53).

Politehnica a anunțat că a mizat pe J. Fernandez (75 Cuciureanu) – G. Gligor, Pojar, Elo, Ruben Silva – Alceus (65 Olaru), R. Farcaș (75 D. Plămadă) – Hrib (65 Dinescu), R. Gligor, Bruninho (75 Istratie) – Tiehi (min 35 Alounga). Imediat după duelul cu Dacia, delegația ieșeană a plecat spre casă.

Mâine după amiază va avea loc o ședință de recuperare, iar de luni va începe pregătirea duelului contra CS Dinamo București, de vinerea viitoare. Partida cu gruparea bucureșteană, din etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal, va avea loc în Copou, cu începere de la ora 17:30.

Etichete: amical, FC Sheriff Tiraspol, Politehnica Iași, Republica Moldova

