Una rece, alta caldă pentru Politehnica Iași în testele de azi de peste Prut

Politehnica Iași a disputat astăzi două meciuri amicale la Tiraspol, în Republica Moldova. De la ora 11:00, pe terenul III al Complexului Șerif, Poli s-a confruntat cu liderul primei ligi moldovene, Șerif Tiraspol.

Rezultatul partidei cu echipa la care joacă și fostul jucător ieșean Luis Phelipe a fost 3-0 (2-0) pentru gazde. Conform oficialilor ieșeni, antrenorul oaspeților, Anthony „Tony” Da Silva, a mizat pe Niga – Opriș, Inglada (46 R. Farcaș), Cestor, A. Dumitru – Ghindovean, Vidakovic (65 D. Ciobanu), D Iancu (60 Alceus) – Ștefanovici, S. Camara (60 Tiehi), Ofori.

Imediat după disputa cu Șerif, pe terenul IV al bazei lui Șerif, Poli s-a duelat cu Dacia Buiucani, grupare care ocupă poziția a VI-a în elită Moldovei, eșalon unde sunt prezente opt cluburi. Ieșenii s-au impus în al doilea test al zilei cu 2-0 (0-0) grație reușitelor semnate de Bruninho (52, 53).

Politehnica a anunțat că a mizat pe J. Fernandez (75 Cuciureanu) – G. Gligor, Pojar, Elo, Ruben Silva – Alceus (65 Olaru), R. Farcaș (75 D. Plămadă) – Hrib (65 Dinescu), R. Gligor, Bruninho (75 Istratie) – Tiehi (min 35 Alounga). Imediat după duelul cu Dacia, delegația ieșeană a plecat spre casă.

Mâine după amiază va avea loc o ședință de recuperare, iar de luni va începe pregătirea duelului contra CS Dinamo București, de vinerea viitoare. Partida cu gruparea bucureșteană, din etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal, va avea loc în Copou, cu începere de la ora 17:30.

