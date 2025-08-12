Undă verde pentru începerea lucrărilor la drumul dinspre Mall Moldova spre Miroslava. Va fi nevoie de exproprieri

Primăria Iași a dat undă verde începerii lucrărilor la drumul de legătură între Mall Moldova și traseul proiectat al variantei de ocolire de trafic ușor. În primă fază, va fi construit primul tronson.

Autorizația emisă de municipalitate vizează amenajarea primilor 220 metri din drum. Artera de circulație va porni dintr-un sens giratoriu care va fi realizat pe latura de sud-vest a complexului comercial.

„Suprafața totală necesară execuției lucrărilor este de aproximativ 7.160 mp”, se arată în autorizația emisă zilele trecute de Primăria Iași. Drumul va avea trotuare, parapete pietonal și sistem de iluminat public.

Tronsonul II de pe teritoriul administrativ al municipiului Iași va face obiectul unei alte autorizații, în curs de emitere de către Primărie. Acest sector implică și exproprieri, având o lungime de circa 650 metri. Conexiunea cu traseul proiectat al centurii „ușoare” va fi făcută tot prin intermediul unei girații.

Mall Moldova a preluat terenuri și de la Miroslava

În primăvara acestui an, investitorul de la Mall Moldova, prin intermediul firmei Ermes Holding, a obținut un drept de superficie de la Primăria Miroslava pentru o suprafață de 4.500 mp. Terenul reprezintă drumul de la sensul giratoriu proiectat la intersecția cu șoseaua de centură și până în Găureni. În această localitate, traseul se suprapune parțial cu str. Beldiman. Cu tot cu porțiunea din Miroslava, va fi amenajat un drum nou cu o lungime de peste 1,2 km.

Acest drum, în cea mai mare parte a lui, se învecinează, pe partea de vest, cu terenul de 45 hectare pe care Primăria Iași propune construirea unui stadion, un proiect aflat în prezent în fază de (re)actualizare a documentațiilor tehnice. Drumul construit de investitorul de la Mall Moldova va avea două benzi de circulație, câte una pe sens.

Centura „ușoară” se zbate în chinurile facerii

În ceea ce privește varianta de trafic ușor a Iașului, respectiv drumul Uricani – Cicoarei – Nicolina, indicatorii tehnico-economici sunt pe cale de a fi aprobați de Guvern. Inițial, o decizie era așteptată pe parcursul lunii iulie, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, investiția totală se ridică la 422 milioane lei (inclusiv TVA). Din această sumă, 241 milioane lei reprezintă costurile de construcții și montaj. Varianta de ocolire face legătura între centura „grea” a Iașului și șoseaua Nicolina, prin străzile Cicoarei și Ioan Berindei, fiind o alternativă la drumul european.

Traseul centurii „ușoare” se desprinde din varianta de ocolire destinate traficului greu, la intrarea în localitatea Uricani, unde este prevăzută amenajarea unei intersecții giratorii. De aici, drumul urmează o linie sinuoasă de-a lungul râului Bahlui, la poalele dealului Catolicilor, iar apoi traseul se suprapune cu cele două străzi amintite. Pe porțiunea Uricani – Cicoarei, drumul va avea patru benzi de circulație, iar în zona Dacia va fi amenajată o penetrație care implică și construirea unui pod peste Bahlui. Finanțarea acestui proiect este însă pusă sub semnul întrebării având în vedere planul Guvernului de a reanaliza toate investițiile publice, în contextul reducerii deficitului bugetar.

