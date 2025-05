Undă verde pentru semnarea contractului pentru o bucată din Fortus: va fi construită o nouă fabrică

Contractul va fi semnat la un an de la momentul în care Agropan Impex, firmă cunoscută sub brandul comercial Panifcom, a depus cererea de concesionare la municipalitate. „Prin investiția propusă se are în vedere înființarea unei noi unități de producție și diversificarea producției existente prin produse noi”, se arăta în adresa Panifcom. Investiția era estimată la 120 milioane lei.

Primăria va ceda 6,2 ha pentru 49 de ani

Municipalitatea deține peste 27 hectare în zona fostei platforme industriale Fortus: 23,5 ha obținute în 2017 și alte 3,6 ha în 2021. Către Panifcom va fi concesionată o suprafață de 6,2 ha: redevența anuală va fi de 141.500 euro, iar concesionarea va fi încheiată pe 49 de ani. La licitație a mai participat o firmă, iar contractul a fost adjudecat de Panifcom cu doar 500 euro peste nivelul estimat de municipalitate.

„Contractul va fi semnat săptămâna viitoare”, a declarat ieri Sebastian Buraga, purtător de cuvânt al Primăriei.

Deocamdată, nu este clar ce intenții are Primăria cu restul terenurilor: inițial a fost invocată oportunitatea un parc industrial, apoi un depou, iar, mai nou, o zonă de agrement. În 2023, municipalitatea a încercat să intre în proprietatea a încă peste 60 ha de la Fortus, dar a renunțat în favoarea Consiliului Județean (CJ), instituție care nu a reușit să ducă la bun sfârșit preluarea.

Panifcom are planuri mai mari pentru Fortus

În fabrica de 120 milioane lei pe care vrea să o amenajeze Panifcom vor fi produse pâine, chifle, produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită și altele. Cel puțin acesta a fost angajamentul firmei prin intermediul planului de afaceri propus Primăriei.

„Prin investiția propusă se are în vedere înființarea unei noi unități de producție și diversificarea producției existente prin produse noi care nu au fost fabricate anterior în unitate și o extindere a capacității de producție pentru anumite produse care sunt fabricate în unitatea de producție existentă”, arăta investitorul în adresa trimisă municipalității în aprilie 2024.

Compania și-a luat angajamentul să modernizeze halele industriale existente și să amenajeze o unitate modernă din domeniul agro-alimentar, cu asigurarea unui lanț complet de procesare, prin înființarea unor linii de producție specifice industriei de panificație, respectiv: produse de panificație congelate și linii de de fabricație produse de panificație cu hidratare mare, spații de frig și depozitare.

Începerea procedurii de concesionare a fost aprobată de o Comisie de resort a Primăriei în luna august 2024, iar licitația a fost organizată în martie 2025. În aceeași ședință, Comisia a aprobat o altă cerere de concesionare, tot pentru Fortus, la o solicitare făcută de data aceasta făcută în numele Panifcom SRL. Compania vrea concesionarea altor 4 ha din fosta platformă industrială în vederea realizării unei fabrici de produse lactate și funcționalități aferente. În ceea ce privește această cerere, solicitarea încă nu a ajuns în dezbaterea consilierilor locali, pas obligatoriu înainte de lansarea unei licitații în vederea concesionării.

