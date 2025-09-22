Unde a fugit Berihoi, în Est sau în Vest? Ucigașul cu 150 km/h în centrul Iașului a dispărut imediat ce a fost pronunțată sentința la închisoare cu executare

Rareș Berihoi, studentul ieșean condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru uciderea unui bărbat pe trecerea de pietoni, a reușit să dispară înainte ca autoritățile să-l poată încarcera. Deși poliția a emis un mandat de arestare la doar câteva ore după pronunțarea sentinței, acesta era deja de negăsit. Întrebarea-cheie rămâne: cum a reușit să dispară atât de repede și fără urmă?

Primul factor care a făcut posibilă fuga lui Rareș Berihoi este faptul că instanța nu a impus nicio interdicție de a părăsi România până la pronunțarea definitivă a sentinței. Astfel, tânărul de 23 de ani avea libertatea de a pleca oricând, inclusiv cu avionul, fără a fi oprit la frontieră. Acesta ar fi dispărut cel mai probabil cu câteva zile înainte de data pronunțării sentinței, semn că planul fugii a fost pregătit din timp.

Vest sau Est? Două direcții posibile

Ipotezele legate de direcția în care a fugit sunt împărțite. Unele surse indică faptul că ar fi putut pleca spre Vest, în țări din spațiul Schengen, profitând de lipsa controalelor stricte de la graniță, care în prezent nu mai există decât aleatoriu. Alte surse susțin că ar fi traversat granița spre Republica Moldova, o variantă fezabilă mai ales în contextul legăturilor familiale sau personale pe care le-ar putea avea în zona estică.

În cazul unei ieșiri spre Republica Moldova, datele de identificare ar fi fost înregistrate la punctul de trecere a frontierei, iar aceste informații ar fi ajuns deja în atenția Biroului Urmăriri din cadrul Poliției Iași. Cu toate acestea, autoritățile încă nu au confirmat oficial traseul exact.

Deși ordinul de arestare a fost emis imediat după pronunțarea sentinței de către Curtea de Apel Iași, polițiștii au ajuns prea târziu la domiciliul din Hlincea, unde familia a declarat că nu îl găsește.

Poliția a emis ulterior o alertă de urmărire, însă reporterii „Ziarul de Iași” nu au identificat până ieri vreo alertă emisă prin Interpol, canal considerat esențial pentru localizarea fugarilor în țările din UE.

Complicitatea familiei

„Aceasta este cea mai rapidă cale de a prinde o persoană căutată în Uniunea Europeană, mai ales în statele Schengen”, a declarat un polițist sub protecția anonimatului.

O altă ipoteză analizată de anchetatori este complicitatea familiei. Surse din anchetă spun că rudele lui Berihoi ar fi avut un rol în fuga acestuia, mai ales că în perioada în care a fost reținut preventiv, tânărul fusese supravegheat strict, fiind considerat un risc de suicid.

Familia nu a oferit informații clare în momentul sosirii poliției, alimentând suspiciunile privind implicarea în organizarea dispariției.

Rareș Berihoi figurează în prezent pe site-ul Poliției Române la secțiunea „Persoane urmărite”. Dacă nu se predă sau nu este prins în termen de șapte zile de la pronunțare, riscă un nou dosar penal pentru evadare, pedeapsa suplimentară fiind cuprinsă între 6 luni și 3 ani de închisoare.

Berihoi a fost condamnat după ce, în noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021, a accidentat mortal, cu un Audi Q8 condus cu aproape 150 km/h, un bărbat de 58 de ani, aflat regulamentar pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Independenței din Iași. Victima, Pavel Bârzu, a fost lovită cu o asemenea forță încât corpul i-a fost secționat în două.

Deși inițial Tribunalul Iași a dispus o pedeapsă de trei ani cu suspendare pentru ucidere din culpă, Curtea de Apel a schimbat decizia, aplicând o pedeapsă cu executare de cinci ani și majorând daunele morale la 40.000 de euro.

Publicitate și alte recomandări video