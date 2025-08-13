Unde au dispărut mii de locuri de muncă în Iași? În ce domenii se dau afară oameni și cine face angajări masive în prezent

Piața muncii din Iași a trecut prin schimbări importante în ultimii ani, cu sectoare care au atras tot mai mulți angajați și altele care au pierdut teren, după cum arată cele mai recente date ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP).

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul conduce topul, fiind domeniul cu cei mai mulți salariați, urmat de industria prelucrătoare, care însă a înregistrat o scădere a forței de muncă. În paralel, sănătatea, asistența socială, construcțiile și învățământul continuă să angajeze masiv, iar domeniul IT, deși a avut o creștere spectaculoasă în ultimii ani, este acum amenințat de un val de concedieri care ar putea tempera expansiunea. Pe de altă parte, sectoarele tradiționale, precum distribuția apei și tranzacțiile imobiliare, au pierdut mii de locuri de muncă.

Potrivit datelor publicate de CNSP, care analizează evoluția din perioada 2019-2023, județul Iași avea o medie de 182.643 salariați în 2023, cu aproape 13.283 mai mulți decât în 2019.

Cine angajează cel mai mult în județul Iași

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul conduce topul, cu 27.068 de angajați în anul 2023. Urmează industria prelucrătoare (26.519 de salariați), care însă a pierdut aproape 3% din forța de muncă în perioada 2019-2023. Sănătatea și asistența socială se află pe locul trei, cu 23.479 de salariați în 2023, în creștere cu 15,7%, pe fondul cererii tot mai mari de personal medical și social. În același an, în învățământ erau 18.791 de angajați.

IT-ul a crescut, dar acum stă sub amenințarea concedierilor

Domeniul informații și comunicații a avut cea mai spectaculoasă creștere procentuală, după cum reiese din datele CNSP (+41,2%), ajungând la 16.983 de salariați în urmă cu doi ani. Totuși, concedierile din industria IT, vizibile în ultimele luni ale acestui an, ar putea reduce acest ritm în anii următori.

Și construcțiile ocupă o poziție importantă în creșterea numărului de angajați, cu o majorare de peste 2.300 de salariați în intervalul 2019–2023, când numărul lor a urcat de la 12.029 la 14.412 de oameni.

Unde s-a pierdut teren

Pe de altă parte, unele sectoare au înregistrat scăderi în numărul de angajați în perioada 2019–2023. Distribuția apei a pierdut aproape 600 de salariați, scăzând de la 4.577 la 3.989 de angajați, în timp ce tranzacțiile imobiliare au înregistrat o reducere mai mică, dar constantă, de la 1.090 la 1.033 de angajați. Alte activități economice au scăzut, de asemenea, cu 116 salariați, iar industria prelucrătoare, deși rămâne un sector important, a pierdut 812 angajați, echivalentul unei scăderi de 3%.

