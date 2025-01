Unde este bine să-ți ții banii anul acesta? Sfaturi utile de la un profesor ieșean de economie și un consultantul în finanțe

Totuși, este important de menționat că aceste sugestii sunt doar opțiuni de luat în considerare, iar fiecare persoană ar trebui să își analizeze propriile obiective și să ia decizii în funcție de situația sa financiară și de riscurile asumate.

Aurul rămâne o opțiune atractivă, mai ales în perioade de incertitudine economică, fiind considerat un „activ de refugiu” împotriva inflației și devalorizării monedelor. Însă, este important ca aurul să nu reprezinte o pondere mare într-un portofoliu. Dolarul a înregistrat o apreciere semnificativă față de leu în 2024, în timp ce euro a rămas stabil. Consultanții recomandă diversificarea, iar pentru investitorii mai conservatori, titlurile de stat.

Sorin Gabriel Anton, profesor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din Iași, în cadrul Departamentului de Finanțe, Monedă și Administrație Publică, atrage atenția asupra incertitudinilor economice și politice și recomandă ca deciziile să fie bine gândite, în funcție de scopurile financiare și de situația fiecăruia. Profesorul universitar spune că anul 2024 a fost unul bun pentru investitori, cu câștiguri mari din acțiuni, aur și alte instrumente financiare. Pentru 2025, sfatul său este să alegem investiții în funcție de cât risc suntem dispuși să ne asumăm. Pentru cei care preferă siguranța recomandă titluri de stat (Tezaur sau Fidelis) cu dobânzi bune, neimpozabile, iar pentru cei care vor câștiguri mai mari acțiuni, ETF-uri sau investiții internaționale, dar cu diversificare pentru a reduce riscurile.

„Anul 2024 a fost profitabil pentru investitori. Investitorii de la Bursa de Valori București (BVB) au obținut randamente de 16%, dacă luăm în calcul și nivelul dividendelor încasate (indicele BET-TR). Indicele bursier S&P500 (SUA) a crescut cu 23,3% în anul 2024, aducând, pentru al doilea an consecutiv, randamente de peste 20%. De asemenea, investițiile în aur au adus randamente de peste 25% în ultimul an. Pe de altă parte, depozitele bancare în lei au adus dobânzi ușor peste nivelul inflației din România în ultimul an. Cu alte cuvinte, investitorii dornici să își asume riscuri au fost recompensați”, ne-a explicat prof. univ. dr. Sorin Gabriel Anton.