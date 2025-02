Unde lovește insolvența Nordis la Iași? Nume surpriză, zeci de milioane blocate, mai multe firme implicate

Între acestea, cea mai mare sumă de recuperat îi revine companiei ieșene Multiactive Finance SRL, care îi are ca acționari principali pe oamenii de afaceri Bogdan Gheorghiu și Caterina și Cristian Delcea. Firma ieșeană figurează la masa credală cu o sumă de peste 42 de milioane de lei.

Concret, la o verificare preliminară a tabelului cu cei 1.217 creditori ai Nordis Management, Ziarul de Iași a identificat printre firmele creditoare care așteaptă ca în urma procedurii de insolvență a Nordis Management să le fie returnate sumele restante cel puțin cinci creditori din Iași, doi din Bacău și unul din județul Vaslui (vezi tabelul).

CITR București SPRL (fosta Casă de Insolvență Transilvania Filiala București SPRL) este practicianul în insolvență care a analizat și publicat tabelul preliminar al creanțelor deținute împotriva Nordis Management SRL. Aceste creanțe sunt structurate pe categorii, în funcție de natura lor și de drepturile creditorilor în procesul de insolvență. În cadrul acestui tabel, unele firme beneficiază de prioritate la recuperarea datoriilor, în timp ce altele sunt înscrise fără drept de vot, ceea ce le limitează influența în procedura de insolvență.

Banii de la Iași

Dintre firmele din Iași și din Regiunea Nord-Est identificate de Ziarul de Iași în tabelul menționat, cea mai mare creanță înscrisă în tabel aparține companiei Multiactive Finance SRL din Iași, care are de recuperat suma de 25.562.875,30 lei. Acești bani sunt încadrați în categoria creanțelor privilegiate, ceea ce le conferă un statut prioritar în procesul de recuperare a datoriilor. Întreaga sumă figurează cu drept de vot, ceea ce înseamnă că Multiactive Finance SRL va avea un cuvânt important de spus în procesul de reorganizare sau lichidare a Nordis Management SRL. Suma reprezintă 8,35% din totalul creanțelor și 16,36% din grupa sa de creanțe, ceea ce confirmă poziția dominantă a acestui creditor în raport cu ceilalți înscriși în tabel.

În plus, aceeași companie mai figurează și cu o datorie de recuperat de la Nordis Management în valoare de 16.777.765,63 lei, provenind din contracte de vânzare și locațiune. Din această sumă, doar puțin peste 2,5 milioane lei sunt considerați cu drept de vot, în timp ce restul de 14.261.248,53 lei sunt înscriși fără acest drept. Acest lucru înseamnă că, deși Multiactive Finance SRL are o sumă totală considerabilă de recuperat, doar o parte dintre aceste creanțe îi oferă influență asupra deciziilor din cadrul procesului de insolvență.

De la Nordis la Egros

Multiactive Finance SRL este deținută de compania EgrosTrade (95%) și de George Acasandrei. La rândul său, Egros Trade aparține oamenilor de afaceri Caterina Delcea (45%) și Cristian Delcea (5%) și companiei Ghesto Invest SRL (50%). Ghesto Invest, e deținută de Bogdan Mihai Gheorghiu (90%) și de o altă firmă în care Gheorghiu este unic acționar, Concept SRL. Toate aceste companii în care Bogdan Mihai Gheorghiu are un aport mai mic sau mai mare au ca obiect principal de activitate fie „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, fie „dezvoltare (promovare) imobiliară”.

La finalul anului trecut, Bogdan Gheorghiu, unul dintre acționarii firmei ieșene, a declarat pentru Ziarul de Iași: „Da, noi am cumpărat 152 de apartamente și niște spații comerciale”. „Toată lumea face o confuzie. Noi am cumpărat, suntem intabulați. Toate cele pe care le-am înscris la masa credală vin din anumite obligații pe care Nordis Management nu le-a respectat. Nu ne-a terminat apartamentele, nu ni le-a predat la timp, nu au deschis hotelul când au promis. Din punct de vedere al proprietății, suntem proprietari acolo. Nu am dat doar niște avansuri. Am primit apartamentele sau imobilele respective, doar că nu au fost aduse la standardele promise, nu sunt terminate. De aici provin cele mai mari datorii. Acum trebuie să folosim resursele noastre pentru a finaliza aceste imobile. Din punct de vedere al proprietății, suntem intabulați în cărțile funciare”.

Alți creditori ieșeni

Printre creditorii ieșeni care apar în tabelul preliminar se numără și alte firme cu creanțe mai mici, dar care totuși ar putea fi afectate de deznodământul procedurii. De exemplu, CCI Construct Company, o companie ieșeană care are ca obiect principal de activitate „dezvoltare (promovare) imobiliară”, are o creanță de 695.123 lei, din care doar 83.689 lei sunt cu drept de vot. Pro Plus SRL, care figurează cu o creanță de 420.789 lei, întreaga sumă fiind cu drept de vot. Alte companii din Iași, precum Rodotex SRL și Printco SRL, au de recuperat sume mai mici, de 72.075,52 lei și, respectiv, 9.880,78 lei. Spre deosebire de Rodotex SRL, care are întreaga sumă cu drept de vot, Printco SRL nu are acest drept asupra creanței sale.

Pe lângă firmele din Iași, în tabelul preliminar al creditorilor Nordis Management SRL apar și companii din alte județe. Moldoglass SRL din Bacău figurează cu o creanță de peste 4,5 milioane lei, însă fără drept de vot, ceea ce o plasează într-o poziție mai puțin favorabilă în cadrul procedurii de insolvență. Centrul Medical Avicena SRL din Vaslui este înscris cu o creanță privilegiată de 462.268,95 lei, dar fără drept de vot, ceea ce îi limitează posibilitățile de influență în procesul de recuperare a datoriilor. Tot din Bacău, Agrotof SRL are o creanță de 83.158,98 lei, întreaga sumă fiind cu drept de vot.

Se vor putea sau nu recupera banii?

Analizând aceste date, se conturează o imagine clară a situației financiare a Nordis Management SRL și a impactului pe care insolvența companiei îl are asupra firmelor creditoare. Firmele cu drept de vot asupra creanțelor lor vor putea influența direct procesul, având posibilitatea de a lua parte la deciziile privind reorganizarea sau lichidarea companiei. În schimb, creditorii înscriși fără acest drept vor trebui să aștepte desfășurarea procesului și să spere că vor reuși să își recupereze sumele datorate.

În perioada următoare, procesul de soluționare a creanțelor va fi esențial pentru aceste companii, iar rezultatele vor determina în ce măsură acestea își vor putea recupera banii. Potrivit raportului specialistului în insolvență, la data deschiderii procedurii de insolvenţă, Nordis Management SRL avea în derulare proiecte în trei locaţii principale: Nordis Mamaia, Nordis Sinaia, Nordis Braşov.

Proiectul Nordis Mamaia constă în:

Hotel de 5 stele compus din 4 corpuri de clădire cu aproximativ 1.513 unităţi locative (camere de hotel C1+C2 şi apartamente rezidenţiale C3+C4),

Curte interioară cu terase şi parc;

9 cafenele, restaurante şi o galerie comercială cu o suprafaţă netă închiriabilă de aproximativ 1.500 mp;

Cinematograf VIP,

6 săli de conferinţă,

locuri de joacă pentru copii şi business lounge;

Centru de Wellness şi SPA de 3.200 mp;

Plajă privată de 10.000 mp.

Nordis Sinaia este compus din „hotel de 5 stele, situat în centrul staţiunii Sinaia, aproape de Cota 1400 şi la 500 de metri de Gondolă, cu aproximativ 236 de unităţi locative (camere de hotel şi apartamente rezidenţiale) şi facilităţi precum centru SPA, restaurant, lobby, loc de joacă pentru copii, sală de fitness şi parc de aventură, fiind deschis pe tot parcursul anului”.

Iar Nordis Brașov constă într-un „hotel de 5 stele, situat lângă Rezervaţia Naturală Warthe, pe Drumul Poienii, 217 unităţi locative (camere de hotel şi apartamente rezidenţiale), 135 locuri de parcare subterană, facilităţi premium precum piscină infinity, SPA de 900 mp, 3 restaurante, săli de conferinţe, cinema room şi loc de joacă pentru copii, având o suprafaţă construită de 14.000 mp pe un teren de 13.000 mp”.

Peste 1.200 de creditori. Miza este uriașă

În raportul studiat de Ziarul de Iași se mai arată că, urmare a tuturor convenţiilor încheiate de Nordis Management în perioada 2019 – prezent, precum şi a valorificării anumitor unităţi prin executare silită, pentru toate cele trei proiecte aflate în derulare, ar mai exista 414 unităţi disponibile pentru vânzare, din totalul de 1.966 în curs de dezvoltare (exceptând unităţile cu privire la care există în prezent semnate promisiuni de vânzare-cumpărare care sunt în derulare, nefiind rezoluţionate).

În următoarele luni, procesul de insolvență va decide soarta Nordis Management SRL și a celor peste 1.200 de creditori. Miza este uriașă: zeci de milioane de lei blocate, investiții nefinalizate și un lanț de companii afectate. Indiferent de deznodământ, acest caz devine un exemplu relevant despre riscurile și vulnerabilitățile pieței imobiliare din România.

