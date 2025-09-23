Unde poți trage cu arme adevărate la Iași? Sunt cinci poligoane autorizate în oraș. Poligonul MAI, închis din cauza șantierului SRU

Iașul le oferă pasionaților de tir sportiv sau celor care caută experiențe de adrenalină mai multe locuri unde pot trage cu arme și gloanțe reale, chiar și fără să dețină un permis port armă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, în județ funcționează cinci poligoane de tragere autorizate conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, dintre care patru sunt de tir sportiv, localizate în municipiul Iași și comunele Tomești și Miroslava, iar unul este destinat vânătorii și trapului, în comuna Popricani.

Activitățile care se desfășoară într-un poligon sunt reglementate strict de lege, fiecare spațiu având propriul regulament de organizare și funcționare. Acest regulament include datele de identificare ale administratorului, adresa și destinația poligonului, categoriile de arme permise, dar și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice pentru a avea acces la trageri. Sunt prevăzute reguli clare legate de vârstă, de pregătirea teoretică și practică a cursanților, dar și interdicții ferme, precum introducerea de arme sau muniții neautorizate, consumul de alcool, droguri ori medicamente care pot afecta siguranța tragerii, precum și accesul persoanelor aflate sub influența acestor substanțe sau în stare de oboseală avansată. Normele de conduită în poligon sunt afișate la intrare, iar cei care participă la trageri semnează în registrul de evidență că au luat la cunoștință regulile și se obligă să le respecte.

O ședință pleacă de la 250 de lei

Unul dintre cele mai cunoscute poligoane private este cel al Asociației Club Sportiv „Prietenii Tirului” Iași, situat pe raza administrativă a comunei Miroslava, pe drumul european spre Lețcani, imediat după reprezentanța Skoda din zona Avicola. Aici pot fi folosite arme letale lungi și scurte, tragerea fiind permisă persoanelor de peste 18 ani, pe baza cărții de identitate.

Programul este de vineri până duminică, între orele 12 și 18, iar accesul se face direct, fără rezervare prealabilă. Activitatea se desfășoară sub supravegherea instructorilor acreditați, iar echipamentul de protecție, căștile, ochelarii și armele sunt puse la dispoziție de poligon. Pachetele disponibile variază între 250 și 450 de lei, în funcție de numărul de cartușe, respectiv 15, 25 sau 50. Pe site-ul poligonului, experiența este prezentată drept una recreativă și sigură, ideală pentru distracție cu prietenii sau pur și simplu pentru doza de adrenalină.

Alte opțiuni pentru genul acesta de distracție

O altă opțiune pentru ieșeni este poligonul HOB din comuna Tomești, spre Chicerea, unde sunt disponibile mai multe pachete de tragere, adaptate atât începătorilor, cât și celor care caută o experiență intensă. Se poate trage cu pistoale Glock calibrate 9 mm sau .22LR, dar și cu platforme semiautomate precum PAK9 și RAK9, inspirate din designul clasic al armelor de tip AK. Pachetele de la HOB încep cu sesiuni de 25 de cartușe și ajung până la 75, cu prețuri între 200 și 550 de lei, în funcție de arma aleasă și de durata exercițiului. Denumirile pachetelor, de la „Basic Fire” și „Combat Ready” până la „Full Control” sau „Heavy Strike”, sugerează nivelurile de intensitate ale experienței. Tragerile se fac într-un cadru organizat și sub supravegherea personalului specializat.

Pe lângă acestea, la Iași există și un poligon interior, la Omega Tehnoton, unde se exersează în principal tirul sportiv. Aici accesul pentru public este mai redus, deoarece poligonul este folosit în special de către sportivii de performanță, iar sesiunile particulare sunt rare.

Totodată, în comuna Popricani, satul Cotu Morii, funcționează poligonul New Cont, unul de exterior, destinat tragerilor cu arme lungi de vânătoare.

Poligonul MAI de la Șorogari a fost închis, exercițiile fiind mutate la poligonul MApN de la Mogoșești

Oferta actuală de poligoane pentru public contrastează cu situația poligonului folosit de Ministerul Afacerilor Interne, în special de Poliție și de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași. Poligonul de la Șorogari, situat în zona CA Rosetti, a fost închis odată cu demararea lucrărilor la noul Spital Regional de Urgențe, din cauza riscurilor generate de traficul de șantier. Camioanele care transportă materiale trec chiar prin spatele poligonului, iar autoritățile au considerat că în aceste condiții nu se mai poate desfășura activitatea de tragere.

Generalul de brigadă Ionuț Grădinaru, șeful ISU Iași, a explicat: „De anul trecut ne-am mutat cu instrucția la poligonul armatei de la Mogoșești. Cel de la Șorogari nu mai poate fi folosit, deoarece prin spatele poligonului trec camioane pe drumul folosit pentru construcția Spitalului Regional de pe Moara de Vânt. Trec multe camioane, nu putem risca.”

Astfel, tragerile personalului operativ au fost relocate la poligonul militar de la Mogoșești, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale. Spre deosebire de poligonul de la Șorogari, aici se desfășoară exerciții complexe ale armatei, inclusiv cu tancuri și transportoare blindate, ceea ce face ca soluția să fie una de avarie.

Autoritățile dau însă asigurări că poligonul de la Șorogari nu va rămâne închis definitiv. Există planuri pentru redeschiderea și modernizarea acestuia, prin acoperirea spațiului și transformarea lui într-un poligon închis, utilizabil indiferent de condițiile externe și fără riscuri generate de vecinătatea șantierului. Până în prezent, nu a fost avansat un termen pentru finalizarea acestei investiții.

De-a lungul timpului, la Șorogari s-au antrenat generații întregi de polițiști și pompieri cu arme precum Kalașnikov sau Carpați, iar în ultimii ani, acolo au fost testate și noile pistoale Beretta, parte a procesului de modernizare a echipamentului individual. În trecut s-a vorbit și despre construirea unui poligon nou, însă până acum nu există un calendar concret pentru acest proiect.

