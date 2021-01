Unde-s ieşenii din scandalul intern din PNL? O fi ăia ascunşi după draperie?

De-un par egzamplu, nu ştim dacă urmăriţi cotonogeala din ultimele două zile de la liberali, începută odată cu atacurile lui Rareş Bogdan şi ale bistriţeanului Robert Sighiartău, dar aicea vedem clar că ieşenii noştri chiar nu au niciun cuvânt de spus. ba chiar n-am văzut nici măcar două degete ridicate sus, ca să se ceară vreunul la cuvânt.

Nici în tabăra atacanţilor, dar nici măcar în cea a celor atacaţi. A, pardon: au totuşi şi politicienii ieşeni un rol în conflictele de la nivel naţional: acela de figuranţi şi păpuşaţi.

Până să vorbim de liberali, uitaţi olecuţă în jur! De-un par egzamplu, fostul senator ieşean Lungu e pe post de minge de tenis în reglajele taberelor din USR. Nu departe de postura în care a fost înainte de alegeri nea Măricel de la Iaşi în răfuielile din partidoi ale lui Arsene Ciorăpel, om de-al lui Dragnea, cu militanţii anti-Dragnea de pe aliniamentul Buzău (Ciolacu) - Brăila (Tudose).

Iată, aşadar, că mai nou între poziţionările faţă de răzmeriţa anti-Orban care a început în PNL nu se aude nici măcar o şoaptă spusă în barbă de la Iaşi, deşi mai toate filialele încep să se poziţioneze. de ce oare se întâmplă asta? haida de: dar cine aţi vrea voi să vorbească aicea: dom’ Costel, care abia ce a fost pus în genunchi în fundul clasei de Iohannis? Sau Chirica, pe care nu-l mai bagă în seamă, mai nou, nici fătucile alea ce-l intervievează zilnic la televiziunile locale, de casă, darămite careva prin partid. Aşa că, vorba aia: ciocul mic şi joc de glezne!

Iată toate opţiunile, dar şi variantele de fugă!

Dar, să revenim: ce se întâmplă de fapt în PNL? Nici n-am putea-o spune mai bine cum o spune un bun amic. Cel mai important va fi anul acesta Congresul PNL: va stabili soarta Guvernului Cîţu şi chiar candidatul la prezidenţiale. Taberele: Boc, Bolojan, Sighiartău, Rareş Bogdan, Alina Gorghiu, plus alţii, ce pariază pe Cîţu şi la partid.

Orban are însă cam restul, plus liberalii, deloc puţini, care cred că PNL a piedut alegerile din cauza lui Iohannis. Unde-i acesta din urmă? Deocamdată, el le-a transmis liberalilor că Congresul ar trebui să aibă loc în toamnă, după vaccinare, însă mesajul e clar pro-Cîţu, care are nevoie de timp pentru a deveni un pol de putere în partid, spre deosebire de Orban, care preferă un congres rapid, să fie reales până se dezmeticesc mulţi.

O variantă: dacă Orban rămâne preşedintele PNL, va râvni funcţia de premier şi sigur îl va forţa pe Cîţu să demisioneze. În caz contrar, câţiva parlamentari PNL vor vota moţiunea de cenzură PSD şi oricum guvernul va pica. Asta, aşa, ca să ştiţi în ce cheie sol trebuie să acompaniaţi meciul. Oricum, vorba amicului: odată cu atacurile din Ardeal, PNL a cam intrat în era Dragnea. Aşadar: popcorn!

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.