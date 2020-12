Unele companii ieşene au acordat prime de Crăciun salariaţilor chiar dacă au suferit din cauza pandemiei

Chiar dacă afacerile s-au aflat în anul 2020 sub semnul pandemiei, mare parte dintre administratorii companiilor locale cu care „Ziarul de Iaşi” a discutat au arătat că salariaţii lor au fost sau vor fi recompensaţi la final de an cu prime, tichete cadou sau cu produse de sezon. Companiile care au decis să ofere personalului prime de Crăciun acordă bonusuri cuprinse între 150 de lei şi jumătate din salariu. Marian Berdan, fondatorul Electra - cea mai importantă companie românească producătoare de interfoane, şi Dorin Cristea, coproprietarul firmei IT RomSoft, se află printre angajatorii care profită de sărbătoarea Crăciunului pentru a-şi arăta recunoştinţa faţă de salariaţii lor, după un an în care au muncit sub impactul crizei provocate de noul coronavirus.

La Electra sunt aproximativ 180 de angajaţi, iar la RomSoft aproape 100. Există însă şi firme locale care au fost afectate atât de sever de pandemia de Covid-19, cum sunt cele din industria HoReCa, încât proprietarii au spus că vor renunţa anul acesta la recompensele acordate angajaţilor, mai ales că şi anul 2021 se anunţă a fi unul la fel de dificil. Constantin Rădeanu, administratorul restaurantului La Castel, spre exemplu, spune că nu mai dispune de resurse financiare ca în anii trecuţi şi, drept urmare, nu îşi va răsplăti echipa în prag de sărbători, după un an în care a încercat să îşi ţină afacerea pe linia de plutire. În prezent, cei aproximativ 60 de angajaţi ai restaurantului se află în şomaj tehnic. După sociologul Nicu Gavriluţă, prof. univ. dr. la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi conf. univ. dr. Andrei Ştefan Neştian de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) din Iaşi, specialist în domeniul managementului, primele de sărbători pot aduce multă bucurie în rândul angajaţilor, mai ales în aceste vremuri dominate de incertitudine.

„Oferite în luna decembrie, bonusurile sunt o ipostază a cadourilor. Trebuie oferite sincer, dezinteresat şi discret. Doar aşa darul îşi păstrează substanţă creştină. Bonusurile sunt şi o formă de premiere a excelenţei. Din punctul meu de vedere, ele ar trebui oferite diferenţiat, în funcţie de performanţe. În acest timp dificil, bântuit de «Pan-demonul Covid-19», bonusurile au şi o valoare psihologică şi socială incontestabile. Oamenii simt că nu sunt singuri, uitaţi şi abandonaţi în voia sorţii. O bucurie reală în prag de sărbători este realmente reconfortantă şi stimulativă", a declarat prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă pentru „Ziarul de Iaşi”.

Din perspectiva conf. univ. dr. Andrei Ştefan Neştian, deşi primele de sărbători sunt stimulente salariale acordate de angajatori fără conexiune cu performanţa individuală, puterea financiară de a le oferi este un subtil semnal de siguranţă a postului şi de bună conducere pe care firma îl transmite angajaţilor. „În actualul context, cu restrângerea relaţionărilor sociale şi cu incertitudinile privind situaţia economică din 2021, efectul lor asupra tonusului emoţional al angajaţilor urmează să fie mai pregnant decât în anii trecuţi: mai mare bucuria de a le primi, mai mare deprimarea de a nu le primi. În domeniile puternic lovite de restricţiile anti-pandemice, neacordarea lor va înseamna o confirmare a prelungirii şi în anul viitor a problemelor firmei, adâugând o angoasă suplimentară pentru angajaţii care au avut parte de un an stresant, cu plecarea unor colegi şi cu punerea sub semnul întrebării a propriului job. În firmele care le vor acorda, ele vor fi dătătoare de speranţă pentru continuarea fără mari incertitudini a activităţii în anul care vine”, a transmis conf. univ. dr. Andrei Ştefan Neştian pentru „Ziarul de Iaşi”.