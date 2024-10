Uniforma școlară: Reguli stricte în alte țări, ambiguități în România

În România, situația este diferită, întrucât uniformele școlare sunt adesea opționale sau vin cu reglementări vagi, lăsând loc de interpretare și nerespectare. Pe de o parte, părinții din Iași își doresc ca uniformele să devină obligatorii. Pe de altă parte, realitatea din școli arată că regulile nu sunt aplicate nici măcar acolo unde există.

Un exemplu clar al unei reglementări stricte vine din Statele Unite. La Boca Raton Community High School din Florida, regulile vestimentare sunt precise și detaliate. Acolo, regulile includ specificații precise privind lungimea fustelor și a pantalonilor scurți, care nu pot fi mai scurți de zece centimetri deasupra genunchiului, interdicții clare asupra hainelor care expun lenjeria intimă sau părți ale corpului considerate nepotrivite în mediul școlar și interzicerea accesoriilor periculoase, cum ar fi lanțurile voluminoase. În plus, părinții sunt direct implicați în aplicarea acestor reguli, iar elevii care nu respectă codul vestimentar sunt sancționați în mod repetat.

Uniforma, prevăzută în regulament, dar nu pentru toți elevii

Prin comparație, în Iași, multe școli au încercat să introducă uniforme obligatorii, însă aplicarea acestor reguli variază de la o școală la alta. În orice caz, regulamentul nu este la fel de precis ca în cazul altor școli din străinătate.

La Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, de exemplu, uniforma este clar definită: băieții poartă pantaloni negri, cămăși albe și veste ecosez, în timp ce fetele trebuie să respecte lungimea fustei, care să nu fie mai scurtă de o palmă deasupra genunchilor, și să evite tocurile mai înalte de 6 cm. De asemenea, există reguli clare privind machiajul, coafurile exagerate și accesoriile, toate acestea fiind restricționate pentru a menține o imagine decentă.

De asemenea, la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, uniforma constă într-un tricou polo și sacou bleumarin cu sigla liceului, însă, ca în cazul oricărei unități de învățământ, accesul în școală nu este refuzat dacă uniforma nu este purtată.

La Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, uniforma constă în vestă pentru gimnaziu și sacou pentru liceu, cu sigla liceului pe buzunar, iar fetele sunt obligate să poarte fuste cu lungimea de cel mult 10 cm deasupra genunchilor.

La Colegiul Național Iași, reporterii de la „Ziarul de Iași” au observat că, deși există un cod vestimentar amintit în regulamentul unității de învățământ, care include sacou bleumarin cu sigla liceului, tricouri polo și pantaloni sau fuste bleumarin sau negre, în realitate, mulți elevi nu respectă uniforma. Privind elevii care părăsesc insituția de învățământ, reporterii ZdI au observat că mai bine de jumătate nu respectau codul vestimentar, apelând la îmbrăcăminte colorată, cu diverse imprimeuri sau fuste scurte, în cazul fetelor.

Deși aceste reguli sunt, teoretic, în vigoare, aplicarea lor nu este strictă, iar elevii au tendința de a încălca regulamentele fără consecințe majore. În contrast cu aceste exemple, în alte sisteme educaționale din străinătate, cum ar fi cel din Florida, sancțiunile pentru nerespectarea codului vestimentar sunt stricte și aplicate cu rigurozitate.

Părinții speră la introducerea uniformei obligatorii

Unii părinții sunt de acord cu ideea uniformei școlare obligatorii, considerând că aceasta impune o anumită rigoare și disciplină, fiind o soluție pentru reducerea presiunilor sociale și competiția legată de hainele purtate la școală.

„Introducerea uniformei obligatorii în școli este o idee foarte bună. Nu trebuia să se oprească în ’90. Ambele fiice au uniforma școlii. Poartă sacoul la școală, nu știu dacă li s-a spus să vină obligatoriu”, a declarat tatăl unei eleve de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”.

Bunicul unei eleve de la Colegiul Național din Iași susține că o uniformă școlară obligatorie ar fi echivalentul unei rigurozități pentru elevi.

„Aș fi de acord ca uniforma școlară să fie obligatorie. Copilul se obișnuiește cu o anumită rigurozitate, nu ar mai tinde să aibă zeci de toalete. Ar ști că e ceva impus și chiar ar avea grijă de uniforma sa. Nepoata mea e în clasa a VI-a. În clasa a V-a purta zilnic uniforma. În clasa a VI-a nu am sesizat să mai fie ceva impus, nu vine în uniformă”, a precizat C.S.

În fața Colegiului Național am întâlnit un grup de trei mame care au afirmat clar și răspicat că susțin introducerea uniformei obligatorii. Acestea susțin, însă, că la școala unde studiază copiii lor deja se întâmplă acest lucru, cu toate că nu toți elevii purtau uniforma școlară la acel moment.

„Sunt prima care spune că trebuie să fie uniformă școlară. Se impune uniforma la Colegiul Național, cu mici excepții, cum ar fi zilele când au educație fizică. Dar chiar și la sport au tricou inscripționat cu sigla liceului”, a transmis una dintre mame.

Cod vestimentar la Liceul Boca Raton din Florida

Rochia elevilor trebuie să fie modestă (decolteul și mijlocul acoperit) fără lenjerie de corp vizibilă.

Pantalonii scurți, fustele și rochiile nu trebuie să fie mai scurte de 10 centimetri deasupra genunchiului.

Capetele trebuie să fie descoperite în orice moment, cu excepția cazurilor de cerințe de sănătate sau religioase. Bandane, pălării, eșarfe, șepci, glugă etc. NU EST PERMIS să fie purtate.

Elevii trebuie să respecte codul vestimentar în zilele de testare.

Îmbrăcămintea cu limbaj sau imagini care sunt grosolane, vulgare, profane, lascive/obscene, explicite din punct de vedere sexual sau sugestive sexual este interzisă.

Îmbrăcămintea cu simboluri, devize, cuvinte sau acronime care promovează comportamente ilegale sau violente, cum ar fi simbolurile bandelor, utilizarea ilegală a armelor, drogurilor, alcoolului, tutunului sau accesoriilor de droguri și îmbrăcămintea care conține amenințări sunt interzise.

Îmbrăcămintea asociată cu discriminarea pe bază de vârstă, culoare, handicap, origine națională, orientare sexuală, stare civilă, rasă, religie sau sex este interzisă.

Articolele de îmbrăcăminte care cauzează probleme excesive de întreținere a proprietății școlii, cum ar fi pantofii care zgârie podeaua sau rup covoare, pantaloni cu nituri metalice care zgârie mobila etc. sunt interzise.

Îmbrăcămintea care, din cauza potrivirii, designului, culorii, texturii, acoperirii inadecvate sau altui factor, creează dezordine în clasă sau școală sau distrag atenția unui alt elev sau elevilor din orice clasă din sesiune de la lecția prezentată sau de la orice altă școală desemnată activitate sau care creează un pericol pentru siguranța sau sănătatea oricărui elev din școală este interzisă.

Bijuteriile purtate într-o manieră care prezintă un pericol pentru sănătate sau provoacă o întrerupere majoră a procesului educațional (exemplu: lanțurile care atârnă de curea) sunt interzise.

