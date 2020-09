Universitatea „Cuza” începe cel de-al 160-lea an de la înfiinţare cu o ceremonie mai mult decât modestă

La 160 de la înfiinţare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a avut, în condiţiile restricţiilor impuse de pandemia COVID-19, una dintre cele mai terne deschideri de an universitar din istorie. În Aula Magna „Mihai Eminescu” au fost prezenţi ieri, de la ora 11, pentru ceremonia festivă, rectorul, echipa de prorectori, rectorul, decanii, reprezentanţii studenţilor (inclusiv cei care au fost premiaţi) şi reprezentanţi de la organizaţiile partenere şi câţiva jurnalişti. Practic, o şedinţă a Consiliului de Administraţie şi cu invitaţi din Senat şi câţiva spectatori.

Discursul rectorului a reflectat, practic, atmosfera. Tudorel Toader a vorbit despre admiterea de anul acesta şi rezultatele obţinute, oferta educaţională, rezultate din cercetare şi stadiul investiţiilor, în timp ce despre momentul istoric - 160 de ani de la înfiinţare - a evocat generaţiile de absolvenţi care au devenit „ambasadori ai culturii şi ştiinţei”, care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea şi „modernizarea societăţii româneşti în general”. „Universitatea noastră a avut şi are puterea îndeplinirii vocaţiei sale academice chiar şi atunci când a trecut sau trece prin perioade dificile, precum anii războiului, anii comunismului ori actuala pandemie. Cu obligaţia îndeplinirii misunii pe care o are, cu grija ocrotirii fiecărui membru din comunitatea UAIC, atenţi fiind la aşteptările studenţilor dar şi la evoluţiile sociale, aşteptând revenirea la normalitate, desfăşurăm procesul didactic prin îmbinarea metodelor pedagogiei tradiţionale cu mijloacele moderne de comunicare”, a mai spus, printre altele, Tudorel Toader.

La polul opus faţă de discursul rectorului a fost cuvântarea preşedintelui Senatului, prof.dr. Octavian Gabriel Iancu, care a evocat istoria şi importanţa momentului festiv, remarcând şi faptul că aniversarea universităţii se suprapune şi cu celebrarea a 200 de ani de la naşterea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Acesta a rememorat momentul fondării UAIC, cum s-a ajuns la înfiinţarea la Iaşi acesteia, cum s-a ajuns la stabilirea numele universităţii şi a evocat o parte din marile figuri care au fost profesori la cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România. „Aş vrea să amintesc despre membrii corpului didactic care ne-au părăsit în acest an academic încheiat. Am pierdut profesori tineri sau mai vârstnici, chiar şi un academician, toţi aceştia vor rămâne în memoria noastră prin realizărilor lor. Adresez un bun venit studenţilor din anul I, sperăm să le predăm şi să îi învăţăm ceea ce este binele, frumosul şi adevărul. Odată cu această pandemie au fost şi momente dificile, când am trecut prin stări de urgenţă, de alertă, când poate am fost luaţi pe nepregătite, dar prin înţelegere, prin ingeniozitate, sperăm că am depăşit aceste momente”, a precizat profesorul Iancu.

În continuarea ceremoniei, reprezentanţi a trei bănci au premiat studenţii cu cele mai bune rezultate, ceremonia fiind transmisă integral pe siteul universităţii, putând fi urmărită de toţi cei interesaţi. Studenţii de anul I nu au fost uitaţi, aceştia au avut întâlniri online, în funcţie de facultăţi, cu reprezentanţii şi tutorii de ani, pentru a putea să înţeleagă mai bine sistemul în care vor fi organizate orele.